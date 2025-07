Encuesta presidencial: Kast sube tres puntos y superaría a Jara en primera vuelta según Cadem - Chilevisión

Además, 65% declara mucho interés en las elecciones y 88% (+4pts) dice que tiene totalmente decidido ir a votar.

La última edición de la encuesta Plaza Pública, elaborada por Cadem durante la cuarta semana de julio, reveló que José Antonio Kast lideraría en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Según el sondeo, José Antonio Kast sube 3 pts a 30% y pasa a liderar en primera vuelta, seguido de cerca por Jeannette Jara (27%).

Más atrás se encuentran Evelyn Matthei con 14%, Franco Parisi con 11% (+2 pts), Johannes Káiser con 5% (-3 pts), Harold Mayne-Nicholls con 2%, Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés con 1%. El 9% no votaría, no sabe o no responde.

Crece el interés en las elecciones

En intención de voto espontáneo, Kast sube 4 pts a 25%, Jara se mantiene en 24% y Matthei alcanza un 12%. Luego se ubican Parisi (8%), Káiser (5%, -3 pts), Enríquez-Ominami (1%) y Mayne-Nicholls (1%). 2% menciona a “otros” y 22% no sabe o no responde.

Además, 65% declara mucho interés en las elecciones y 88% (+4 pts) dice que tiene totalmente decidido ir a votar.

Aprobación del pdte. Boric creció 2 pts

Por su parte, en la cuarta y última semana de julio, 33% (+2 pts) aprueba la gestión del Presidente Boric y 57% (-5 pts) lo desaprueba, cerrando el mes con un promedio de 35% de aprobación.

En evaluación del equipo de gobierno, Jaime Pizarro es el ministro mejor evaluado con 77% (+12 pts) de aprobación, seguido por Carolina Arredondo (54%, -4 pts) y Álvaro Elizalde (54% +3 pts).

En tanto, Antonia Orellana registra la caída más significativa, bajando 13 pts a 43%. En los últimos lugares se encuentran Nicolás Cataldo (35%), Nicolás Grau (34%, -2 pts) y Luis Cordero (26%, -12 pts).