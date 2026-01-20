“Fue chocada sin que se le prestara ayuda”: Pdte. Boric lamentó la muerte de carabinera en Santiago - Chilevisión

Durante la mañana de este martes, el presidente Gabriel Boric utilizó sus redes sociales para referirse al fallecimiento de la cabo Yillians San Martín Ulloa, quien sufrió un accidente de tránsito la noche del lunes en la comuna de Santiago.

La primera hipótesis de la Fiscalía hablaba de un intento de encerrona hacia la funcionaria con posterior agresión de arma blanca. Testigos aseguraron que el auto la venía siguiendo previo al choque.

Sin embargo, luego de que la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) confirmó que se trató de una colisión en la que uno de los dos conductores no respetó la luz roja del semáforo.

A través de su cuenta de X, el mandatario lamentó lo sucedido y envió un mensaje de apoyo a su familia y a la institución.

Presidente Boric lamenta fallecimiento de carabinera en Santiago

En su publicación, el jefe de Estado aseguró que "en este momento se están investigando todas las hipótesis", agregando que "encontraremos a él o los responsables".

"Lamentamos el fallecimiento de una carabinera durante esta madrugada en Santiago centro, quien se encontraba de civil en una motocicleta y fue chocada sin que se le haya prestado ayuda", añadió en el mensaje.

Junto a lo anterior, agregó que "en este momento se están investigando todas las hipótesis. Encontraremos a él o los responsables. Un abrazo a su familia y a la institución".