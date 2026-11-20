A través de redes sociales, la diputada se refirió a las declaraciones del presidente del Partido Nacional Libertario. “Cuando los políticos legitiman el odio y la violencia, eso se concreta en la base de la sociedad”, afirmó la parlamentaria.

La diputada Emilia Schneider (FA) cuestionó este viernes los dichos transfóbicos del presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, quien durante una entrevista se refirió a ella con pronombres masculinos.

A través de X, la parlamentaria señaló que su respuesta apuntaba a las consecuencias de ese tipo de discursos.

“A mí no me va ni me viene lo que me diga ninguno de estos personajes. Pero hay que levantar la voz, porque cuando los políticos legitiman el odio y la violencia, eso se concreta en la base de la sociedad ”, escribió.





En esa misma línea, Schneider sostuvo que “la violencia en la calle, la exclusión del mundo laboral y la discriminación en general se legitiman con esos discursos”.

Luego, recalcó que “lo importante es que digamos fuerte y claro que hay límites que como sociedad no podemos cruzar”.

La diputada cerró su publicación con un llamado a enfrentar estos episodios: “La angustia que vive la diversidad sexual en su cotidianidad se alimenta de estas cosas; no las dejemos pasar”.

A mi no me va ni me viene lo que me diga ninguno de estos personajes. Pero hay que levantar la voz, porque cuando los políticos legitiman el odio y la violencia eso se concreta en la base de la sociedad. La violencia en la calle, la exclusión del mundo laboral y la discriminación en general se legitiman con esos discursos. Acá no importa si me siento mal o no (difícilmente podría afectarme por la falta de seriedad e importancia de quien lo emite), lo importante es que digamos fuerte y claro que hay límites que como sociedad no podemos cruzar. La angustia que vive la diversidad sexual en su cotidianidad se alimenta de estas cosas, no las dejemos pasar. — Emilia Schneider (@emischneiderv) November 20, 2026

Los dichos de Kaiser se produjeron en medio de la polémica entre libertarios y el Ministerio de Salud, luego de que en el Senado se rechazara la indicación del Gobierno al Presupuesto 2027 que buscaba impedir que la cartera destinara fondos públicos a terapias hormonales para adolescentes trans.

Kaiser acusó a la ministra May Chomalí de incumplir un supuesto compromiso en esta materia, lo cual fue negado por la propia secretaria de Estado.

“Nosotros no hemos hecho compromiso con el Partido Libertario; por lo tanto, no sé de dónde sale esa acusación constitucional”, afirmó.