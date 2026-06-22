“Está obsesionada”: Emilia Schneider reaccionó a polémicos dichos de Paty Maldonado tras sanción del CNTV

La diputada abordó por primera vez en extenso la polémica generada por las declaraciones de la panelista de televisión, las que derivaron en más de 1.500 denuncias ante el CNTV.

La diputada Emilia Schneider (FA) se refirió a los dichos de Patricia Maldonado, quien expresó descalificaciones en contra de ella y de la influencer Trinidad Cerda, situación que derivó en más de 1.500 denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

La parlamentaria abordó el tema durante su participación en el programa Acorralados con Yoyi, donde aseguró que ha optado por no responder directamente a los ataques de la panelista de TV.

“Yo lo único que puedo decir es que no tengo idea quién es Patricia Maldonado. Mi actitud frente a la situación ha sido que yo no le voy a responder”, afirmó.

En esa línea, Schneider sostuvo que “no voy a entrar en su pelea. Porque ella lo que quiere es titulares, fama, atención. Y yo, en verdad, no estoy para responderle a ella. Me parece que sus dichos hablan más de ella que de mí”.





La reacción de Emilia Schneider por dichos de Paty Maldonado

La diputada también recordó que las declaraciones de Maldonado fueron ampliamente cuestionadas por la audiencia.

“Es una persona que está obsesionada con mis genitales, con quién soy yo, con tratarme mal. Fue de lo más denunciado en el Consejo Nacional de Televisión ese mes, si no me equivoco”, sostuvo.

Asimismo, interpretó las denuncias como una señal de rechazo ciudadano. “Me lo tomo como un respaldo de la gente que, aunque no esté de acuerdo conmigo, entiende que hay una línea de respeto que hemos dibujado con los años y que todavía está ahí”, planteó.

“Lo que hizo con la Trinidad Cerda también, con otras chicas trans que han salido al debate público, en el fondo es buscar atención. Pero también es decir: ‘Ustedes no pertenecen acá’ y yo no voy a caer en ese juego”, expresó.