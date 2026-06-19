CNTV formuló cargos tras dichos de Patricia Maldonado sobre Trinidad Cerda y Emilia Schneider

El órgano estatal afirmó que los cuestionados comentarios de la panelista constituirían “un discurso discriminatorio” al desconocer “el derecho de las aludidas” a ser tratadas conforme a su identidad de género.

El Consejo Nacional de Televisión formuló cargos por los dichos pronunciados por Patricia Maldonado en contra de Trinidad Cerda y la diputada Emilia Schneider, medida que fue destacada por el Movilh a través de redes sociales.

“Las expresiones emitidas en pantalla por parte de doña Patricia Maldonado respecto a doña Emilia Schneider y a doña Trinidad Cerda negarían el reconocimiento debido a ellas, conforme a su identidad y expresión de género”, estableció la resolución.

Según comunicó el movimiento LGTBIQ+, el órgano estatal determinó que los dichos de la panelista constituirían “un discurso de carácter discriminatorio, que excedería el ámbito de la opinión amparada por el derecho a la libertad de expresión”.

Lo anterior, continuó el documento, al estar “dirigido a desconocer abiertamente el derecho de las aludidas a ser tratadas conforme a su identidad y expresión de género“.





En concreto, los cargos contra TV+ son por una “supuesta infracción al correcto funcionamiento de los servicios de televisión, al presuntamente vulnerar el artículo 1º de la Ley Nº 18.838”. Ahora la estación podrá presentar sus descargos.

“Como Movilh, valoramos que el CNTV haya reconocido que estos discursos representan un riesgo para la integridad psíquica de las personas afectadas“, declaró la organización.

La reacción de Trinidad Cerda a los dichos de Maldonado

Fue a fines de enero cuando Maldonado pronunció los controversiales dichos. En respuesta, Cerda publicó un video en el que, entre lágrimas, hizo un desahogo por los comentarios negativos que recibió por aquel entonces.

“La cantidad de mensajes que he recibido de mamás, mamás de niñes o adolescentes que me escriben dándome las gracias. Y también he recibido harto odio esta semana”, contó. “Hay tanto dolor, hay tanto dolor en estas historias, y jamás van a entenderlo”.

Antes de eso, ya se había referido a la comunicadora al asegurar que “esta señora me está cansando… Hace mucho rato. Un día me va a encontrar“, declaró en una historia.

“Que viva la comunidad trans, que vivan las mujeres en todas sus formas, que vivan todos mis hermosos y perfectos gays, que amo con todo el corazón, que vivan las redes sociales que gritan la verdad”, agregó en su cuenta de Instagram.

Asimismo, la ex Gran Hermano sostuvo que “un día esta señora va a desaparecer y nosotros, los nuevos rostros llenos de frescura y verdad, nos vamos a empoderar de una TV lúdica, hermosa, espontánea y cercana”.