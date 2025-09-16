 “Estoy shockeado”: El relato del padre de hermanos que murieron electrocutados en Licán Ray - Chilevisión
16/09/2025 22:25

“Estoy shockeado”: El relato del padre de hermanos que murieron electrocutados en Licán Ray

El deceso de Matías y Benjamín, quienes perdieron la vida mientras instalaban un mástil metálico en el patio de su casa, ha causado consternación en La Araucanía. La madre permanece internada en la UTI.

Publicado por CHV Noticias

Marcelo Sobarzo, padre de los dos hermanos que murieron en Lican Ray tras recibir una descarga eléctrica, entregó declaraciones ante los medios de comunicación luego de la tragedia que ha conmocionado a la región de La Araucanía.

"Me avisaron del hospital de Villarrica que tenía que acercarme, que mis hijos habían tenido un accidente, pero no pensé que era tan grave", expresó.

"No sé por qué pasan estas cosas. Dios es el que tiene la última palabra en esto. Estoy devastado. Estoy shockeado, no hallo qué hacer", dijo, visiblemente consternado.

La madre de los escolares también se vio afectada por el lamentable accidente y hoy permanece internada con pronóstico reservado en la UTI del Hospital Regional de Temuco.

"La madre también sufrió diversas quemaduras y actualmente se encuentra en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Temuco, en estado de observación", detalló el subprefecto Sergio Alarcon, subjefe de la Brigada de Homicidios de Temuco.

Emotivo velorio de hermanos en Villarrica

En horas de esta tarde se desarrolló el velorio de Matías y Benjamín. Fue su propia familia la que pidió que el rito fuera llevado a cabo en el recinto educacional donde estudiaban, el Colegio de Humanidades de Villarrica.

Según informó el recinto mañana miércoles se realizarán dos misas en memoria de los niños, mientras que los funerales se llevarán a cabo al día siguiente, es decir, el jueves 18 de septiembre a las 11:30 horas.

Desde la Municipalidad de Villarrrica anunciaron duelo a nivel comunal, así como la suspensión del tradicional desfiles de Villarrica y Licán Ray. Asimismo, la Parroquia San Francisco de Asís de Lican Ray suspendió el Te Deum planificado para este jueves.

