“El Estado falló”: Ministro de Seguridad se pronunció tras muerte de niño durante encerrona en San Bernardo

El jefe de cartera aseguró que los delincuentes involucrados en este delito “no merecen ninguna clemencia, ni piedad”.

Este martes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió a la encerrona en San Bernardo donde un niño de 12 años fue asesinado.

El menor de edad no logró escapar y fue arrastrado por varios metros tras quedar atascado en el cinturón de seguridad.





“El Estado falló”

Al respecto, el ministro Arrau señaló: “Lo que ha ocurrido acá no es un hecho delictual más”.

En esa misma línea, agregó: “No solamente requiere las condolencias y el apoyo a las familias, sino que tiene que ser un llamado de atención a la sociedad, cuando muchas veces normalizamos este tipo de situaciones”.

“Tenemos que tomar efectivamente conciencia como país. Tenemos que hacer cambios profundos, efectivamente, en la actitud, en la forma en la cual enfrentamos a la delincuencia”, enfatizó el jefe de cartera.

Por otra parte, aseguró que “asesinos como estos no merecen ninguna clemencia, ni piedad, ni miramiento en la persecución policial, penal, y estoy seguro de que todas las instituciones involucradas así lo harán”.

El ministro de Seguridad comunicó que se han entregado todos los medios para llevar a cabo una investigación eficaz, dejando en claro que “esto no va a reparar el daño que se ha sufrido acá”.

“Es durísimo, es durísimo estar acá. Efectivamente, reconociendo que en este caso el Estado falló. El Estado, efectivamente, tiene como rol primario garantizar la seguridad, la integridad física de las personas, falló”, concluyó la autoridad.