Carabineros encontró vehículo de la encerrona: Revelan nuevos antecedentes tras muerte de niño de 12 años

La institución policial indicó que los sujetos son intensamente buscados y se encontró un vehículo blanco en el cual cometieron el delito.

Un trágico hecho ocurrió en la comuna de San Bernardo donde un niño de 12 años perdió la vida tras una encerrona.

Todo ocurrió cuando un grupo de cuatro a cinco sujetos y aparentemente menores de edad, interceptaron un vehículo que era conducido por el padre de familia, quien logra bajar de este al igual que la tía del menor.





Sin embargo, el niño de 12 años habría quedado enganchado en el cinturón de seguridad y fue arrastrado varios metros por los antisociales, quienes al percatarse de la situación, abandonaron el auto y se dieron a la fuga en otro vehículo.

Desde carabineros se indicó que los sujetos son intensamente buscados y se encontró el vehículo blanco que utilizaron para cometer el delito, el cual había sido robado desde una bencinera.