Diputado Urruticoechea devuelve al Congreso 7 millones que gastó ex pareja en combustible - Chilevisión

El ex republicano restituyó los fondos luego que el caso llegara a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y reiniciara investigaciones de la Fiscalía Regional de Valparaíso por el uso indebido de tarjetas en el Congreso.

El diputado Cristóbal Urruticoechea (ex republicano) restituyó parte del dinero que su ex pareja, Tamara Küpfer, gastó durante casi cinco años en combustible y que correspondía a un fondo público que el Congreso dispone para los parlamentarios.

Así lo confirmó Ciper, medio que destapó el caso y que en abril pasado reveló que Küpfer confirmó que el diputado le facilitó la tarjeta en 2018 y que cargaba bencina a nombre de él para su uso personal.

"Me enteré de transacciones de bencina en mi ausencia, de las que no participé y no tuve conocimiento. Hoy estoy pasando por un hecho doloroso de separación por lo que no tengo posibilidad alguna de discusión con quién realizó dichas transacciones", afirmó el parlamentario.

A lo anterior, añadió: "Como las transacciones están cargadas a mis asignaciones, consideré ético y moral devolver hasta el último peso y eso fue lo que hice, sin presión alguna, el 3 de este mes (mayo)".

En concreto, se trata de un cheque por $7.047.051 que Urruticoechea entregó a la Cámara de Diputados, monto que corresponde solo a cargas realizadas en estaciones de Copec. Sin embargo, quedaría un gasto pendiente de $651.747 en estaciones Petrobras que no ha sido devuelto.

“Efectivamente, el día 6 de mayo de 2024, depositamos en la cuenta corriente fiscal de esta institución un cheque del diputado señor Urruticoechea por la suma de $7.047.051, documento que se entregó voluntariamente en esta secretaría el día viernes 3 de mayo del año en curso", confirmó el secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros.