 No sólo la pareja de Pineda: También detuvieron a la mamá, el papá y el hermano de Valentina Castro - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/08/2025 14:14

No sólo la pareja de Pineda: También detuvieron a la mamá, el papá y el hermano de Valentina Castro

La mujer de 27 años fue la última detenida en la Operación Emprendedores, la cual desbarató este lunes a una organización criminal compuesta por 24 hombres y 4 mujeres.

Publicado por CHV Noticias

Como Valentina Castro Berríos fue identificada la última persona en ser detenida en el gigantesco operativo que desbarató a una banda dedicada a la receptación y comercialización de vehículos robados en diferentes regiones del país.

La información fue dada a conocer en exclusiva por el programa Contigo en la Mañana de Chilevisión, donde se reveló que esta asociación criminal estaba siendo investigada hace más de tres años.

Este procedimiento, uno de los más grandes hasta la fecha en términos de robos de vehículos, se llevó a cabo entre las regiones de Arica y Puerto Montt, y dejó un saldo de 28 detenidos.

Joven fue detenida con toda su familia

La Operación Emprendedores detuvo a estas personas los delitos de:

  • Asociación ilícita
  • Robo en lugar no habitado
  • Robo con intimidación
  • Delitos tributarios, Falsificación
  • Receptación
  • Infracción a la ley de armas
  • Extorsión
  • Lavado de activos

Entre ellos se encuentra Castro Berríos, quien acaparó titulares al ser la actual pareja de Jean Paul Pineda, el exfutbolista que, a su vez, es expareja de Faloon Larraguibel.

La mujer de 27 años fue atrapada y arrestada la noche de este lunes en el departamento de Pineda, ubicado en San Bernardo. En total, la organización criminal estaba compuesta por 24 hombres y 4 mujeres.

La joven ostentaba sus lujos y viajes por el mundo en sus redes sociales, mismas que hoy se encuentran desactivadas. Junto con ella también fue capturado el resto de su familia: Su mamá, papá y hermano, todos asociados con la banda.

Jean Paul Pineda: "Estoy en shock con el tema"

Tras revelar la detención de Castro, el matinal de Chilevisión logró contactar a Jean Paul, quien dijo estar sorprendido por los acontecimientos ocurridos las últimas horas.

“Agradezco que me hayan contactado, por el momento no me voy a referir”, fue parte de lo que dijo en las escuetas declaraciones que entregó al programa.

Sin embargo, no escondió su asombro por la detención de su pareja y dejó entrever que no estaba en conocimiento de su faceta delictual: "Estoy en shock con el tema, porque llevo poco tiempo con ella”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Sus papás están destruidos”: Desgarrador relato de primo de víctima de delincuentes en Curacaví

Lo último

Lo más visto

“Sus papás están destruidos”: Desgarrador relato de primo de víctima de delincuentes en Curacaví

"¿Qué vale una camioneta al lado de la vida de una persona?", preguntó el familiar del hombre que murió asesinado al ser atropellado por su propia camioneta durante un robo en Curacaví.

19/08/2025

“Liberarte de lo que...”: Mamá de Fran Virgilio rompe el silencio tras infidelidad de Karol Lucero

La periodista Cecilia Gutiérrez capturó dos publicaciones que realizó Cecilia Virgilio en su cuenta de Instagram tras el polémico escándalo que involucra a su hija.

19/08/2025

Quién es Valentina Castro, la pareja de Jean Paul Pineda detenida por millonaria asociación criminal

La joven fue detenida en el domicilio del exfutbolista, quien por su parte declaró estar “en shock, porque llevo muy poco tiempo con ella”.

19/08/2025

VIDEO | Polémica revelación de género en Embalse El Yeso desata ola de críticas en TikTok

El hecho habría ocurrido el pasado fin de semana en esta zona considerada un área protegida. Desde la Asociación Parque Cordillera, entidad a cargo del lugar, afirman que estas actividades están "prohibidas".

19/08/2025