No sólo la pareja de Pineda: También detuvieron a la mamá, el papá y el hermano de Valentina Castro - Chilevisión

La mujer de 27 años fue la última detenida en la Operación Emprendedores, la cual desbarató este lunes a una organización criminal compuesta por 24 hombres y 4 mujeres.

Como Valentina Castro Berríos fue identificada la última persona en ser detenida en el gigantesco operativo que desbarató a una banda dedicada a la receptación y comercialización de vehículos robados en diferentes regiones del país.

La información fue dada a conocer en exclusiva por el programa Contigo en la Mañana de Chilevisión, donde se reveló que esta asociación criminal estaba siendo investigada hace más de tres años.

Este procedimiento, uno de los más grandes hasta la fecha en términos de robos de vehículos, se llevó a cabo entre las regiones de Arica y Puerto Montt, y dejó un saldo de 28 detenidos.

Joven fue detenida con toda su familia

La Operación Emprendedores detuvo a estas personas los delitos de:

Asociación ilícita

Robo en lugar no habitado

Robo con intimidación

Delitos tributarios, Falsificación

Receptación

Infracción a la ley de armas

Extorsión

Lavado de activos

Entre ellos se encuentra Castro Berríos, quien acaparó titulares al ser la actual pareja de Jean Paul Pineda, el exfutbolista que, a su vez, es expareja de Faloon Larraguibel.

La mujer de 27 años fue atrapada y arrestada la noche de este lunes en el departamento de Pineda, ubicado en San Bernardo. En total, la organización criminal estaba compuesta por 24 hombres y 4 mujeres.

La joven ostentaba sus lujos y viajes por el mundo en sus redes sociales, mismas que hoy se encuentran desactivadas. Junto con ella también fue capturado el resto de su familia: Su mamá, papá y hermano, todos asociados con la banda.

Jean Paul Pineda: "Estoy en shock con el tema"

Tras revelar la detención de Castro, el matinal de Chilevisión logró contactar a Jean Paul, quien dijo estar sorprendido por los acontecimientos ocurridos las últimas horas.

“Agradezco que me hayan contactado, por el momento no me voy a referir”, fue parte de lo que dijo en las escuetas declaraciones que entregó al programa.

Sin embargo, no escondió su asombro por la detención de su pareja y dejó entrever que no estaba en conocimiento de su faceta delictual: "Estoy en shock con el tema, porque llevo poco tiempo con ella”.