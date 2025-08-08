 Desbordes dijo que Vallejo “miente abiertamente” por adjudicar intervención en Meiggs al gobierno - Chilevisión
08/08/2025 13:48

Desbordes dijo que Vallejo “miente abiertamente” por adjudicar intervención en Meiggs al gobierno

La ministra vocera señaló que el operativo en Meiggs “es una decisión política del gobierno” y que representa “un trabajo de Estado”. Esto fue cuestionado por el alcalde de Santiago.

Publicado por Gabriela Valdés

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), arremetió contra la vocera de gobierno, Camila Vallejo, por sus declaraciones respecto a la intervención en el barrio Meiggs.

En conversación con Radio Pauta, el jefe comunal aseguró que “la vocera miente abiertamente”.

Las palabras del edil surgieron luego de que Vallejo afirmara que el operativo en Meiggs “es una decisión política del gobierno” y que representa “un trabajo de Estado”.

Dichos del alcalde Mario Desbordes

Ante esto, el alcalde señaló que los dichos de la ministra no se ajustan a la realidad. Si bien valoró que el Ejecutivo quiera colaborar en la intervención, insistió en que esta se está llevando a cabo en conjunto entre el municipio y el Gobierno.

Desbordes recalcó que las acciones impulsadas en el barrio Meiggs no comenzaron el año pasado, sino a inicios de 2025. “Es de una mezquindad gigante, me sorprende de la señora Vallejo. Parece como que esto es de ellos y casi como que viene de antes. Esto no es un proceso que empezó el año pasado, eso es falso. Este proceso empezó de cero en enero de este año", afirmó.

En ese mismo espacio radial, el alcalde abordó los comentarios que ha recibido por reconocer públicamente la colaboración del Gobierno en estas intervenciones.

“Hay que hacerlo, hay que ser justo. Cada vez que yo intervengo agradezco al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; al delegado presidencial (Gonzalo Durán); a la Dirección de Impuestos Internos; a la gente de Aduanas, etc., porque es necesario mostrar que el Estado está trabajando junto”, sostuvo Desbordes, subrayando que “el diseño y la iniciativa” fue desarrollada desde su administración.

