Desbordes dijo que Vallejo “miente abiertamente” por adjudicar intervención en Meiggs al gobierno - Chilevisión

La ministra vocera señaló que el operativo en Meiggs “es una decisión política del gobierno” y que representa “un trabajo de Estado”. Esto fue cuestionado por el alcalde de Santiago.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), arremetió contra la vocera de gobierno, Camila Vallejo, por sus declaraciones respecto a la intervención en el barrio Meiggs.

En conversación con Radio Pauta, el jefe comunal aseguró que “la vocera miente abiertamente”.

Las palabras del edil surgieron luego de que Vallejo afirmara que el operativo en Meiggs “es una decisión política del gobierno” y que representa “un trabajo de Estado”.

Dichos del alcalde Mario Desbordes

Ante esto, el alcalde señaló que los dichos de la ministra no se ajustan a la realidad. Si bien valoró que el Ejecutivo quiera colaborar en la intervención, insistió en que esta se está llevando a cabo en conjunto entre el municipio y el Gobierno.