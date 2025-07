Irací Hassler cuestionó gestión de Mario Desbordes en Santiago: “Lamento mucho el abandono” - Chilevisión

La exalcaldesa de Santiago criticó la administración de su sucesor y lo acusó de "persecución política" en su contra. "Busca desviar la atención hablando de mí", afirmó.

Irací Hassler cuestionó la gestión del alcalde Mario Desbordes en la Municipalidad de Santiago y lo acusó de "persecución política" y "obsesión".

Durante el programa Todo sobre la mesa, conducido por Gianella Marengo, Hassler fue consultada sobre su opinión acerca de la administración de su sucesor en el municipio capitalino.

"¿Cuál gestión, Gianella? Es que no ha comenzado y no puedo evaluar algo que todavía no parte y tiene, lamentablemente, en abandono a la comuna de Santiago", apuntó la exjefa comunal.

En esa misma línea, indicó: "Lamento mucho este abandono y lo he planteado varias veces. Se ha dedicado a hablar de mí, a hacer puntos políticos, tener problemas a nivel nacional porque no ha podido aportar a la candidatura de Matthei, así que tuvo que salir de aquello. Hartas vacaciones".

"Falta que se preocupe de la comuna de Santiago, que sea alcalde y pueda mostrarnos cuál son sus aptitudes por las que se postuló a este cargo", agregó.

La exalcaldesa de Santiago agudizó su crítica contra Desbordes y aseguró que "hay una persecución, una obsesión y busca desviar la atención hablando de mí".