Declaración pública de Chilevisión - Chilevisión

En línea con nuestro compromiso con un periodismo veraz, independiente de alta calidad, Chilevisión celebra la positiva recepción del reportaje "Quiénes actúan en las sombras de las redes", emitido este miércoles.

Nos enorgullece que se reconozca como una valiosa contribución en la lucha contra la desinformación, un desafío compartido por todos los sectores de la sociedad.

Este reportaje fue elaborado con rigurosos estándares editoriales, alineados con la credibilidad y confianza que posicionan a Chilevisión como líder entre los canales de televisión abierta en Chile, según el Digital News Report 2025 del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford, y el estudio Chile 3D de NielsenIQ.

Es importante aclarar que la producción del reportaje estuvo a cargo exclusivamente del equipo de Prensa de nuestro canal, del cual no forma parte el periodista Sergio Jara.

Este profesional, con una destacada trayectoria en Chilevisión desde el año 2022, se desempeña bajo la supervisión editorial del matinal "Contigo en la Mañana", un área independiente y diferenciada del departamento de Prensa.

Chilevisión reafirma su dedicación a ofrecer contenidos de excelencia que informen, entretengan y enriquezcan a nuestras audiencias, cumpliendo de esta forma con nuestra misión de contribuir e informar verazmente a todos los chilenos.