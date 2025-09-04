 Declaración pública de Chilevisión - Chilevisión
Minuto a minuto
Así operaban Los “Betis”: Exfutbolista habría orquestado lavado de dinero en partidos amateur Detienen a tres de los cuatro torturadores del hospital de Osorno: Serán formalizados este viernes De emplazamientos a una investigación: Las repercusiones por reportaje de CHV Noticias sobre “red de bots” Cristián Campos habla tras sobreseimiento definitivo: “Acá no ganó nadie, hay dos familias quebradas” Graban incendio en tren del Metro: Revisa las estaciones sin servicio de la Línea 5
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/09/2025 20:27

Declaración pública de Chilevisión

En línea con nuestro compromiso con un periodismo veraz, independiente de alta calidad, Chilevisión celebra la positiva recepción del reportaje "Quiénes actúan en las sombras de las redes", emitido este miércoles.

Nos enorgullece que se reconozca como una valiosa contribución en la lucha contra la desinformación, un desafío compartido por todos los sectores de la sociedad.

Este reportaje fue elaborado con rigurosos estándares editoriales, alineados con la credibilidad y confianza que posicionan a Chilevisión como líder entre los canales de televisión abierta en Chile, según el Digital News Report 2025 del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford, y el estudio Chile 3D de NielsenIQ.

Es importante aclarar que la producción del reportaje estuvo a cargo exclusivamente del equipo de Prensa de nuestro canal, del cual no forma parte el periodista Sergio Jara.

Este profesional, con una destacada trayectoria en Chilevisión desde el año 2022, se desempeña bajo la supervisión editorial del matinal "Contigo en la Mañana", un área independiente y diferenciada del departamento de Prensa.

Chilevisión reafirma su dedicación a ofrecer contenidos de excelencia que informen, entretengan y enriquezcan a nuestras audiencias, cumpliendo de esta forma con nuestra misión de contribuir e informar verazmente a todos los chilenos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Tras perfiles anónimos se ocultan personas que se coordinan para afectar negativamente la imagen de candidatos o figuras públicas de diversos sectores.

04/09/2025

María José Prieto reacciona tras fallo de la Suprema por Cristián Campos: “Una elaboración maquiavélica”

La esposa del actor fue hasta su cuenta de Instagram para destacar la decisión de la Corte de Apelaciones. "Luchamos hasta el final amparados por la verdad", expresó.

04/09/2025

Canal 13 comunicó la renuncia de Patricio Góngora tras reportaje de CHV Noticias

Canal 13 emitió un comunicado donde se anuncia la salida del director de la señal tras el reportaje emitido por Chilevisión Noticias sobre grupos de interés para influir en procesos electorales.

04/09/2025

Insólita respuesta de ladrón a víctima en Maipú: “Tranquilitos, no les va a pasar nada, estamos robando”

Los delincuentes irrumpieron en la vivienda a eso de las 22:30 horas e intimidaron a cuatro adultos y a dos menores de edad. Dentro del botín llevaron dos perros cachorros raza bulldog francés.

04/09/2025