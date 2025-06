Martín de los Santos desafía a la justicia chilena desde Brasil y acusa “vulneración de derechos al debido proceso” - Chilevisión

De los Santos nombró a dos nuevos defensores, sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud, ya que el imputado está con "con orden de detención pendiente".

Este viernes, se dio a conocer que el 4° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la designación de nuevos abogados para representar a Martín de los Santos, quien se encuentra prófugo de la justicia luego de que se decretara su prisión preventiva.

En su reformalización el imputado era representado por el abogado Carlos Mora Jano, quien presentó su renuncia "por diferencias irreconciliables y falta de confianza con el imputado".

Ahora, La Tercera informó que de los Santos nombró a dos nuevos defensores: Carla Zúñiga y Mario Jara. Sin embargo, el tribunal rechazó la petición, ya que el imputado está con "con orden de detención pendiente".

"No ha lugar en la forma solicitada; comparezca el imputado personalmente ante este Tribunal", dice el documento firmado por la jueza Mariana Leyton.

El citado medio indicó que al enterarse de la situación, en Brasil, de los Santos afirma que la justicia chilena le está "impidiendo" su derecho a defensa. Su intención, asegura, es interponer un recurso de apelación a la decisión del juzgado y que este sea tramitado mientras él está fuera de Chile.

"Pido que se comunique esto, porque tengo hasta el sábado para poder apelar la decisión de la jueza de garantía. Yo no tengo ni arraigo nacional", afirmó el acusado.

De los Santos: "Esta situación vulnera mi derecho al debido proceso"

"Hola, quiero dejar constancia de que se me está impidiendo ejercer mi derecho a defensa efectiva al no permitirme patrocinar a mi abogado de manera telemática", señaló el imputado a La Tercera.

"Por mi contexto actual, que incluye medidas cautelares vigentes y limitaciones logísticas reales, he solicitado expresamente que se autorice el patrocinio remoto, tal como permite la ley, y no se me ha dado respuesta clara", agregó.

De los Santos también manifestó: "Esta situación vulnera mi derecho al debido proceso y a una defensa adecuada, y queda registrado que no se me está permitiendo ejercer mi defensa con los medios disponibles. Solicito que se tome nota de esta situación y se garantice mi derecho a formalizar el patrocinio de forma telemática, como corresponde".

Por último, se indicó que desde Brasil, el propio de los Santos ingresó una nueva solicitud, ahora pidiendo una "prórroga razonable" para poder regularizar su situación y designar un abogado.

Debido a esta negativa, el imputado solicitó una prórroga para cumplir con lo exigido por el tribunal, argumentando "que el sistema se encuentra inhabilitado o con fallas técnicas".

Finalmente, se indicó que de los Santos no podrá contar con representación legal hasta que regrese a Chile para cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva.