Cumplía 26 años: ¿Quién es el seleccionado italiano que murió tras un fatal entrenamiento de esquí en La Parva? - Chilevisión

El accidente ocurrió el pasado sábado y tras estar unos días internado en una clínica de Santiago, se confirmó el fallecimiento del deportista

Este lunes, se confirmó la lamentable muerte del seleccionado italiano esquí Matteo Franzoso, quien perdió la vida tras un fatal entrenamiento en La Parva, ubicado en la comuna de Lo Barnechea.

El accidente ocurrió el pasado sábado y tras estar unos días internado en una clínica de Santiago, se confirmó el fallecimiento del deportista que entrenaba en nuestro país para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 Milán-Cortina.

¿Quién es el esquiador italiano que perdió la vida en La Parva?

Matteo Franzoso perdió la vida el lunes 15 de septiembre, un día antes de su cumpleaños número 26. El seleccionado italiano de esquí estaba en Santiago junto al resto del conjunto europeo en La Parva preparándose para la próxima cita olímpica.

La Gazzetta dello Sport publicó que el joven estuvo dos días en coma en un centro clínico de nuestra capital, donde incluso sus padres y su hermano viajaron desde Italia para acompañarlo, sin embargo, Matteo no sobrevivió.

El atleta era oriundo de la ciudad de Génova, y el citado medio lo describió como "un joven alegre, siempre sonriente y amable".

Franzoso llegó a Chile el 6 de septiembre junto a sus compañeros y el staff de la selección italiana de esquí para entrenar descenso en las pistas de La Parva.

No obstante, el pasado sábado 13 falló un salto y se estrelló contra unas vallas, quedando de inmediato en estado grave. A pesar de la rápida llegada de un helicóptero y su traslado a un centro de urgencias, no se pudo evitar la tragedia.