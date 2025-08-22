Cráneos humanos en inmueble masón: Todo lo que se sabe sobre el hallazgo - Chilevisión

Desde la Gran Logia de Chile emitieron un comunicado en el que rechazaron "cualquier insinuación de prácticas ilícitas, contrarias a la dignidad humana o a la ley".

Este viernes la PDI se refirió al hallazgo de tres cráneos humanos en un inmueble perteneceiente a la masonería en Chile. Desde la Gran Logia en tanto descartaron que tengan un origen ilícito.

En específico, el hecho se registró en calle Gambeta, en la comuna de San Miguel, región Metropolitana. Hasta este lugar llegó carabineros durante la mañana ante una denuncia por robo.

En el lugar, la cuidadora le señaló a las autoridades que durante la madrugada unos individuos desconocidos accedieron al recinto y sustrajeron artículos electrónicos y de cocina.

Durante una inspección ocular, Carabineros descubrió una dependencia oculta donde se hallarontres cráneos humanos. Tras eso, se dio aviso a Fiscalía, desde donde dejaron la invetsigación a cargo de la Policía de Investigaciones.

A través de un comunicado, desde la Gran Logia de Chile señalaron que "en caso de que se confirme la existencia de restos humanos auténticos, su origen deberá ser investigado, pues la Gran Logia de Chile rechaza categóricamente cualquier insinuación de prácticas ilícitas, contrarias a la dignidad humana o a la ley".

Por otro lado, indicaron que "en la tradición masónica universal se utilizan diversos elementos simbólicos y alegóricos destinados a la reflexión filosófica y moral de sus miembros (...) se han empleado cráneos, habitualmente réplicas o restos donados de manera legal en otras épocas, como recordatorio de la fragilidad de la vida y la necesidad de actuar con rectitud".

Desde la PDI en tanto, la subprefecto Mónica Fuentes, de la Brigada de Homicidios Sur, indicó que las osamentas humanas son de data antigua y "no presentan lesiones atribuibles a terceras personas".

"Aparentemente, podrían ser de estudio", agregó.

Durante las primeras diligencias personal policial retiró las osamentas para ser llevadas al Servicio Médico Legal, mientrasque la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) y el Laboratorio de Criminalistica (Lacrim) de la PDI.