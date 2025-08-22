 Cráneos humanos en inmueble masón: Todo lo que se sabe sobre el hallazgo - Chilevisión
Minuto a minuto
Condenan a tres carabineros por golpiza a manifestante durante el estallido social en Ñuñoa Barristas de Independiente serán imputados por intento de homicidio y estadio fue clausurado “Destinados a la reflexión...”: Masonería explica hallazgo de cráneos y descarta origen ilícito
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/08/2025 17:50

Cráneos humanos en inmueble masón: Todo lo que se sabe sobre el hallazgo

Desde la Gran Logia de Chile emitieron un comunicado en el que rechazaron "cualquier insinuación de prácticas ilícitas, contrarias a la dignidad humana o a la ley".

Publicado por CHV Noticias

Este viernes la PDI se refirió al hallazgo de tres cráneos humanos en un inmueble perteneceiente a la masonería en Chile. Desde la Gran Logia en tanto descartaron que tengan un origen ilícito. 

En específico, el hecho se registró ecalle Gambeta, en la comuna de San Miguel, región Metropolitana. Hasta este lugar llegó carabineros durante la mañana ante una denuncia por robo.

En el lugar, la cuidadora le señaló a las autoridades que durante la madrugada unos individuos desconocidos accedieron al recinto y sustrajeron artículos electrónicos y de cocina.

Todo sobre el hallazgo de cráneos humanos en inmueble masón

Durante una inspección ocular, Carabineros descubrió una dependencia oculta donde se hallarontres cráneos humanos. Tras eso, se dio aviso a Fiscalía, desde donde dejaron la invetsigación a cargo de la Policía de Investigaciones. 

A través de un comunicado, desde la Gran Logia de Chile señalaron que "en caso de que se confirme la existencia de restos humanos auténticos, su origen deberá ser investigado, pues la Gran Logia de Chile rechaza categóricamente cualquier insinuación de prácticas ilícitas, contrarias a la dignidad humana o a la ley".

Por otro lado, indicaron que "en la tradición masónica universal se utilizan diversos elementos simbólicos y alegóricos destinados a la reflexión filosófica y moral de sus miembros (...) se han empleado cráneos, habitualmente réplicas o restos donados de manera legal en otras épocas, como recordatorio de la fragilidad de la vida y la necesidad de actuar con rectitud".

Desde la PDI en tanto, la subprefecto Mónica Fuentes, de la Brigada de Homicidios Sur, indicó que las osamentas humanas son de data antigua y "no presentan lesiones atribuibles a terceras personas".

"Aparentemente, podrían ser de estudio", agregó. 

Durante las primeras diligencias personal policial retiró las osamentas para ser llevadas al Servicio Médico Legal, mientrasque la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) y el Laboratorio de Criminalistica (Lacrim) de la PDI.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Muere funcionario de la Armada en sector del Molo de Abrigo en Valparaíso

Lo último

Lo más visto

“Era eso o puñaladas hasta morir”: Hincha de la U relató salto al vacío desde estadio de Independiente

El joven detalló su actuar y explicó que se lanzó desde la tribuna para evitar ataques mayores de los barristas argentinos que irrumpieron en el sector.

22/08/2025

Cráneos humanos en inmueble masón: Todo lo que se sabe sobre el hallazgo

Desde la Gran Logia de Chile emitieron un comunicado en el que rechazaron "cualquier insinuación de prácticas ilícitas, contrarias a la dignidad humana o a la ley".

22/08/2025

“No fue aislado...”: Sergio Rojas revela desconocido romance de Fran Virgilio y Andrea Marocchino

El periodista Sergio Rojas expuso detalles inéditos de un supuesto vínculo amoroso que habría existido entre la esposa de Karol Dance y la expareja de Francisca Merino.

22/08/2025

Tragedia en Valparaíso: Revelan causa de muerte del funcionario de la Armada en Molo de Abrigo

Hugo Montenegro, capitán de Bote Salvavidas de Valparaíso, detalló que durante la madrugada concurrieron al lugar tras la caída de tres personas al mar.

22/08/2025