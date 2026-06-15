Según el informe del ente fiscalizador, un 93% de los municipios del país otorgó permisos de circulación a autos con multas impagas. En otros casos, detectaron que se dieron permisos a funcionarios del mismo municipio teniendo multas vigentes.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en la entrega de permisos de circulación por parte de los municipios, debido a que al momento de la renovación, los vehículos presentaban multas impagas o sus dueños se encontraban en el registro de infractores de Transantiago.

El documento de la CGR analizó la entrega de estos permisos en las 345 municipalidades del país durante el período 2022 y 2025, cruzando datos como las patentes de vehículos, el permiso de circulación y la comuna de renovación, con el Registro de Multas de Tránsito no pagadas y con el Registro de Pasajeros Infractores del Transantiago.

En el informe número 23 se constató que 322 municipios del país (93%) otorgaron un total de 146.469 permisos de circulación irregularmente.





Según la ley, los vehículos que registren multas de tránsito anotadas al 30 de noviembre de un año e impagas al momento del trámite en marzo del año siguiente, no podrán renovar su permiso de circulación a menos que cancelen dichas multas simultáneamente.

Las comunas con más permisos irregulares

De acuerdo al informe de Contraloría, las comunas con más permisos de circulación otorgados a vehículos con multas son:

Santiago (7.356 casos)

Estación Central (6.924)

Providencia (5.727)

Maipú (5.124)

Ñuñoa (3.920)

El informe también puso en alerta por eventuales conflictos de intereses, ya que se detectaron 1.172 casos de renovación de permisos a funcionarios del mismo municipio teniendo multas vigentes. También hubo otros 7.378 casos en que familiares de funcionarios accedieron al trámite en la misma condición.

Múltiples multas

En otros casos, se detectó que se renovó el permiso a un vehículo con un elevado número de infracciones, como el registrado en Quilicura, que al momento de la renovación contaba con 240 multas vigentes.

Otros casos similares se dieron en Santiago, donde se renovó a un auto con 149 multas, Estación Central (127 multas), Las Condes (124 multas) y Concepción (109 multas).

A su vez, se constató que algunos vehículos renovaron su permiso con multas en múltiples años consecutivos, incluyendo más de 5.900 vehículos que lo hicieron en tres de los cuatro años analizados (2022 y 2025).