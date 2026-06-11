Contraloría objetó modificación a Ley Uber hecha por Ministerio de Transportes: “Rebajan estándar y calidad”

El organismo advirtió deficiencias “falta de fundamentos técnicos y jurídicos” en función de que las modificaciones rebajan el estándar y calidad del los servicios que ya se prestan.

La Contraloría General de la República objetó un decreto del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en el que se buscaba modificar la Ley Uber.

Según argumentaron desde el organismo liderado por Dorothy Pérez, fue producto de que notaron deficiencias, como la falta de fundamentos técnicos y jurídicos.

Esta decisión supone un revés para el reglamento ingresado por la cartera que encabeza Louis de Grange en abril, donde se buscaba flexibilizar requisitos para los vehículos que prestan servicios como taxi.

A través de un oficio, emitido el 10 de junio, se resolvió no dar curso al Decreto N° 94 de 2026, que modificaba el decreto supremo N° 212 de 1992.





“El acto administrativo en estudio elimina, modifica y disminuye exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar a la ciudadanía los servicios de taxi, tales como antigüedad máxima de operación, antigüedad mínima para su primera inscripción y cilindrada mínima”, apuntaron.

En esa línea, el documento sostiene que no considera los “fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que justifiquen tales medidas, ni las razones por las cuales no se sometieron a consulta pública”.

La Contraloría también señaló que no se incluyeron las medidas razones por las que esta medida no se sometió a consulta pública.

“Se incluyen modificaciones que rebajan el estándar y calidad de los servicios que la ciudadanía ya recibe, de manera que, con mayor razón, resulta menester que tal decisión se encuentre debidamente fundada en razones fácticas, técnicas y jurídicas debidamente acreditadas, que justifiquen plenamente su adopción”, detallaron.