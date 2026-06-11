Contraloría detecta siete nuevas irregularidades del INE tras Censo 2024

La entidad reguladora descubrió falencias avaluadas en cientos de millones de pesos. Revisa a continuación el detalle de estas irregularidades.

La Contraloría General de la República (CGR) anunció en primera instancia que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) había contratado a personas con antecedentes penales y extranjeros no aptos para trabajar en Chile, para el proceso del Censo 2024.

Ahora, la entidad reguladora anunció otras siete irregularidades que se habrían cometido y que habrían costado cientos de millones de pesos.

Las irregularidades del INE en Censo 2024

Según se detalló, entre las irregularidades existentes está que 130 personas fueron contratadas sin acreditar que contaran con los cursos educacionales requeridos para el cargo de Coordinador de Local Censal y de Gestor Administrativo.

Esto generó que no se pudieran realizar multas a favor del fisco por $131.972.500 a las empresas encargadas de contratar y seleccionar trabajadores.





Asimismo, dentro de la Comisión Evaluadora se encontró ⁠la contratación de una exasesora del INE para trabajar como experta en la licitación adjudicada. La mujer en cuestión se desempeña como representante legal de una de las empresas en cuestión.

Por otro lado, INE no pudo confirmar que 515 censistas hayan cumplidos con las tareas encomendadas, debido a la falta de supervisión y control de los trabajadores.

El pago de dichos colaboradores fue debido a más de $166 millones.





Respecto a contrataciones fraudulentas, ⁠267 personas que realizaron actividades pagadas en el Censo 2024, mantenían contratos vigentes en otras instituciones públicas entre mayo y junio de ese año, situación laboral que no indicaron en su declaración jurada.

Sobre el arriendo de oficinas a nivel nacional, se realizaron 77 contratos de arriendo “sin contar con fundamentos técnicos o formales que respaldaran el motivo”. Además, cinco de estos acuerdos duraron hasta 1 año, cuando las labores del Censo duraron 5 meses, lo que terminó en un pago injustificado de $49.430.231.

Otra situación irregular ocurrió el pasado 1 de mayo del 2024, cuando el INE canceló $134.243.088 a nivel nacional para trasladar a funcionarios y censistas, en un día donde no se realizaron trabajos del Censo.

Por último, se hizo la compra de 4.588 computadores y 37.529 smartphones adquiridos para el 2024, los cuales no tenían destino planificado e incluso a noviembre de 2025, cientos de ellos aún permanecían almacenados en la Subsecretaría de Bienes Nacionales.

Por todas estas irregularidades, la CGR instruyó un sumario administrativo al INE para investigar estos acontecimientos.