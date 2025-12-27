 Confirman muerte del concejal de San Antonio Milko Caracciolo en costa de Pichilemu - Chilevisión
27/12/2025 13:01

Confirman muerte del concejal de San Antonio Milko Caracciolo en costa de Pichilemu

Según los primeros antecedentes, el edil murió mientras practicaba pesca en Playa Hermosa, en la Región de O’Higgins.

La Municipalidad de San Antonio confirmó este viernes la muerte del concejal Milko Caracciolo, quien murió sufrió una emergencia médica mientras realizaba actividades de pesca en la comuna de Pichilemu, en la Región de O’Higgins.

Según los antecedentes recabados, el edil se encontraba en el sector de Playa Hermosa cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio, situación que derivó en su fallecimiento pese a los intentos por auxiliarlo en el lugar.

El alcalde de Pichilemu, Roberto Córdova, informó lo ocurrido a través de sus redes sociales y señaló que Caracciolo se encontraba acompañado por un familiar directo al momento del incidente y que hasta el lugar concurrieron equipos de emergencia, quienes realizaron maniobras de reanimación sin lograr revertir el cuadro.

Milko Caracciolo era padre de dos hijos, de 18 y 26 años, y se encontraba ejerciendo su segundo período como concejal de San Antonio, cargo para el cual fue electo en representación del Partido Igualdad.

Duelo comunal

El alcalde de San Antonio, Omar Vera, decretó duelo comunal por dos días a partir de la medianoche de este sábado y expresó: “Como Municipalidad de San Antonio, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y a toda la comunidad que hoy lamenta su partida”.

A las condolencias se sumó el ex candidato presidencial Eduardo Artés, quien escribió en su cuenta de X: “Partió un compañero grande: falleció Milko Caracciolo, dirigente y luchador popular, concejal en San Antonio. Con Milko nos unía la lucha por una Patria nueva y popular". 

