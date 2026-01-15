 Confirman detención de segundo sospechoso del crimen de parvularia en Florida - Chilevisión
Minuto a minuto
“Pensaba que la iban a matar”: Julia Chuñil presentó dos denuncias por VIF contra uno de sus hijos antes de desaparecer Asfixia por estrangulamiento: Así habría muerto Julia Chuñil según Fiscalía ¿Se inaugurará a tiempo la Línea 7 del Metro? Desperfecto de tuneladora causaría retraso de obras Ampliaron su detención: ¿Quiénes son los dos detenidos por el crimen de parvularia en el Biobío? Fiscalía indica que asesinato de Julia Chuñil es el tercero que se comete en su propia casa
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/01/2026 09:19

Confirman detención de segundo sospechoso del crimen de parvularia en Florida

Fiscalía informó que se trata de un hombre de 52 años de edad que se suma al detenido la tarde del miércoles. Ambos pasarán a control de detención durante esta jornada.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La Fiscalía de la región del Bío Bío informó de la detención de un segundo sujeto que estaría implicado en crimen de Magdalena Burgos Araneda, parvularia que fue encontrada sin vida al interior de su domicilio en la comuna de Florida.

El Ministerio Público informó que el sospechoso corresponde a un hombre de 52 años, cuyo domicilio se estableció en la misma propiedad de la víctima. 

Este hombre se suma a la detención que se logró la tarde del miércoles de un sujeto de 26 años, apuntando como el principal sospechoso del homicidio, en la región de O´Higgins, cuando huía a Santiago.

Durante esta jornada ambos detenidos pasarán a control de detención. 

Lo que se sabe del crimen 

Magdalena Burgos Araneda, de 40 años, fue encontrada fallecida en su domicilio por sus propias compañeras del jardín infantil el 11 de enero, luego de que no asistiera a trabajar y no contestara las llamadas. 

Luego de las primeras diligencias de la Brigada de Homicidios de la PDI, se confirmó la  intervención de terceros en su muerte, lo que luego fue confirmado por el Servicio Médico Legal. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Solo un requisito y pago junto a la pensión: Revisa acá como recibir el Beneficio por Años Cotizados 2026

Lo último

Lo más visto

Ampliaron su detención: ¿Quiénes son los dos detenidos por el crimen de parvularia en el Biobío?

La Fiscalía los acusa de femicidio no íntimo, puesto que no hay indicios de algún tipo de relación previa entre víctimarios y la víctima.

15/01/2026

“He insistido en todos los tonos”: Acusan a Francisco Kaminski de deber $6.5 millones por show del Puma Rodríguez

Cristian Pereira es contador de profesión y conoce al animador hace más de 10 años, según su relato, la deuda dataría de mayo de 2025.

15/01/2026

Asfixia por estrangulamiento: Así habría muerto Julia Chuñil según Fiscalía

Hay un testigo clave, el exyerno de Julia Chuñil, quien —asegura— vio el asesinato y confesó todo lo que sabía.

15/01/2026

Amparo Noguera declara por primera vez tras millonaria estafa: “El shock me impidió...”

La intérprete habló con la policía por primera vez desde que estalló el caso y reveló detalles inéditos.

15/01/2026