Confirman detención de segundo sospechoso del crimen de parvularia en Florida - Chilevisión

Fiscalía informó que se trata de un hombre de 52 años de edad que se suma al detenido la tarde del miércoles. Ambos pasarán a control de detención durante esta jornada.

La Fiscalía de la región del Bío Bío informó de la detención de un segundo sujeto que estaría implicado en crimen de Magdalena Burgos Araneda, parvularia que fue encontrada sin vida al interior de su domicilio en la comuna de Florida.

El Ministerio Público informó que el sospechoso corresponde a un hombre de 52 años, cuyo domicilio se estableció en la misma propiedad de la víctima.

Fue detenido un segundo imputado por el femicidio de una mujer de 40 años de edad ocurrido en Florida el domingo. Se trata de un hombre de 52 años de edad con domicilio en las inmediaciones de la casa de la víctima. Hoy se realizará la audiencia de control de detención de ambos. pic.twitter.com/oqlIpdh4cz — Fiscalía del Bío Bío (@FiscaliaBioBio) January 15, 2026

Este hombre se suma a la detención que se logró la tarde del miércoles de un sujeto de 26 años, apuntando como el principal sospechoso del homicidio, en la región de O´Higgins, cuando huía a Santiago.

Durante esta jornada ambos detenidos pasarán a control de detención.

Lo que se sabe del crimen

Magdalena Burgos Araneda, de 40 años, fue encontrada fallecida en su domicilio por sus propias compañeras del jardín infantil el 11 de enero, luego de que no asistiera a trabajar y no contestara las llamadas.

Luego de las primeras diligencias de la Brigada de Homicidios de la PDI, se confirmó la intervención de terceros en su muerte, lo que luego fue confirmado por el Servicio Médico Legal.