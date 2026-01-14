 Estaba huyendo a Santiago: Detienen a sujeto sospechoso por el crimen de parvularia en Florida - Chilevisión
14/01/2026 21:07

Estaba huyendo a Santiago: Detienen a sujeto sospechoso por el crimen de parvularia en Florida

La Fiscalía del Biobío confirmó la detención de un hombre de 26 años que pasará a control de detención este jueves.

La Fiscalía del Biobío confirmó la detención de un hombre de 26 años, quien es el principal sospechoso del crimen de Magdalena Burgos Araneda, joven parvularia que fue hallada sin vida al interior de su domicilio en la comuna de Florida, región del Biobío.

Según el entre persecutor, el sujeto fue capturado en la Región de O´Higgins, cuando huía a Santiago."Se pudo materializar la detención del autor del delito de femicidio de la víctima, que se habría cometido en la madrugada del domingo 11 de enero", indicó la fiscal de Concepción Carla Hernández.

Además, Hernández agregó que otro sujeto podría ser detenido: "Se están realizando diligencias asociadas a la determinación de la posible participación de otros sujetos en el mismo delito". 

Se trataría de un vecino de la víctima, que habita un inmueble ubicado en el mismo predio donde está la casa de Magdalena. 

