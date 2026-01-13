Fue encontrada por sus propias compañeras: Lo que se sabe del crimen de joven parvularia en el Biobío - Chilevisión

Las diligencias están a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, luego que se confirmara que fue un "homicidio con elemento contundente".

Magdalena Burgos Araneda, de 40 años y educadora de párvulos, fue encontrada sin vida en su domicilio de Florida, región del Biobío.

La muerte se confirmó cuando compañeras de trabajo de la víctima llegaron hasta su domicilio tras no poder contactarla. Ahí, cuando ingresaron a la casa, encontraron a la víctima fallecida.

Las diligencias están a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes buscan esclarecer el crimen luego de que el subprefecto Enrique Guzmán, jefe de esta brigada, informara que fue un "homicidio con elemento contundente".

El detective agregó que tras las primeras pericias en el sitio del suceso, se logró determinar que la víctima presentaba "diferentes traumatismos craneoencefálicos, que finalmente le costaron la vida".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Anuncian querella criminal por muerte de parvularia

Magdalena era oriunda de la comuna de Santa Juana, municipio que se manifestó al respecto y anunció una querella criminal para identificar al autor o autores y que se sancione con el máximo rigor.

Además, niños, apoderadas y compañeras de trabajo, realizaron una velatón en memoria de Magdalena en el jardín infantil donde trabajaba.