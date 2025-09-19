Con música en vivo y globos: Así fue el emotivo funeral de hermanos que murieron en Lican Ray - Chilevisión

Uno de los momentos más significativos fue protagonizado por la cantante y compositora conocida en redes como Estrellita de Oro, quien interpretó el clásico “Amor Eterno” de Rocío Dúrcal.
Este jueves 18 de septiembre se realizó el funeral de Benjamín y Matías Sobarzo, adolescentes de 13 y 15 años, que murieron electrocutados en Lican Ray.
Hay que recordar que la tragedia sucedió mientras, en compañía de su madre, levantaban un mástil para colocar la bandera nacional en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.
La despedida estuvo marcada por instantes de gran emotividad. Uno de los más significativos fue protagonizado por la cantante y compositora conocida en redes como Estrellita de Oro, quien interpretó el clásico “Amor Eterno” de Rocío Dúrcal.
Más tarde, la artista compartió un mensaje en sus plataformas digitales.
"Saliendo de la tierra de Villarrica con nueve horas de regreso a mi comuna de Melipilla, pero voy con nuestro Señor Jesucristo, lo más grande que tenemos", señaló.
"Me voy con tristeza… pude homenajear a Matías y Benjamín, Q.E.P.D. en su última morada", añadió.
El Colegio Humanidades, donde ambos adolescentes cursaban sus estudios, fue el lugar escogido para realizar el velatorio. Posteriormente, los féretros fueron trasladados al Cementerio Parque Villarrica, donde recibieron sepultura.
Durante la ceremonia, los presentes llevaron globos blancos que más tarde fueron soltados al cielo, según informó el medio Villarrica al Día.