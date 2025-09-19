Con música en vivo y globos: Así fue el emotivo funeral de hermanos que murieron en Lican Ray - Chilevisión

Uno de los momentos más significativos fue protagonizado por la cantante y compositora conocida en redes como Estrellita de Oro, quien interpretó el clásico “Amor Eterno” de Rocío Dúrcal.

Este jueves 18 de septiembre se realizó el funeral de Benjamín y Matías Sobarzo, adolescentes de 13 y 15 años, que murieron electrocutados en Lican Ray.

Hay que recordar que la tragedia sucedió mientras, en compañía de su madre, levantaban un mástil para colocar la bandera nacional en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.

El emotivo funeral de Benjamín y Matías Sobarzo