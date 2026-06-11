Con lápida y ataúd: Así fue la protesta “funeral de la salud pública” frente a Hacienda por recortes presupuestarios

Los afectados exigieron recursos oportunos para la Atención Primaria y los hospitales de la zona, con llamativos carteles.

Organizaciones de trabajadores de la salud, entre ellas Fenats, Aprus, Afusalud, Fremesam, Sintracorpa y Ancosalud, llegaron al frontis del Ministerio de Hacienda para realizar un “Funeral de la Salud Pública”.

La movilización buscó denunciar la crisis de financiamiento que afecta al sistema público por los recortes presupuestarios aplicados por la cartera del secretario de Estado, Jorge Quiroz.

En la intervención participaron además usuarios del servicio público, junto a la diputada humanista del Distrito 12, Ana María Gazmuri, quien se ha pronunciado respecto al tema anteriormente.

En esta instancia, los principales afectados exigieron recursos oportunos para la Atención Primaria y los hospitales de la zona, con llamativos carteles de protesta, un ataúd y una lápida.

Además, un cartel apuntaba a un caso específico: “Aquí yace el Hospital Sótero del Río”, recinto que hace un mes fue calificado por el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, como “el más afectado con la reducción de $3.182 millones de pesos”.