Oposición presenta proyecto que pone “límites” al cobro del CAE: Evaluaría situación socioeconómica

El proyecto de Ley “Pago Justo del CAE”, de la diputada Ana María Gazmuri, propone un cambio estructural al obligar a evaluar integralmente la situación socioeconómica de cada deudor.

Un nuevo proyecto de ley ingresado esta jornada busca definir “requisitos de legalidad, transparencia y auditoría” en los cobros del CAE, esto, luego del plan de cobranza que hace unas semanas inició la Tesorería General de la República (TGR).

Se trata de una iniciativa presentada por la diputada Ana María Gazmuri, quien propuso modificar la Ley N° 20.027 con el objetivo de incorporar criterios “más justos” en la determinación de pagos y limitar los mecanismos actuales de cobranza.

Entre otras cosas, busca incorporar el concepto de capacidad de pago ajustada, que obliga a evaluar integralmente la situación socioeconómica de cada deudor.

Además de establecer que los cobros se realicen solo por la vía judicial, garantizando debido proceso; suspender cualquier acción de cobro cuando se solicite un convenio y habilitar medidas de alivio como reducción de deuda y facilidades de pago.





En esa línea, también pretende mediante un artículo transitorio suspender por 90 días las acciones de cobro iniciadas desde abril de 2026, dando un plazo realista para que los deudores puedan acogerse a los nuevos convenios

“Hoy día tenemos la persecución prácticamente, la criminalización de los deudores del CAE”, afirmó la diputada Gazmuri. “Ante este cobro masivo e indiscriminado, buscamos poner límites y restricciones“, sostuvo.

Nuevo cobro evaluaría situación socioeconómica

El cambio estructural que establece pare el sistema de pago del CAE reemplazaría el criterio actual, basado casi exclusivamente en ingresos, por una evaluación integral de la situación socioeconómica.

Entre los factores que se considerarían se encuentran:

Cargas familiares

Nivel de endeudamiento del hogar

Gastos esenciales como salud, vivienda y educación

Estabilidad laboral

Además, la diputada Gazmuri propuso la creación de un índice de vulnerabilidad socioeconómica, que permita ajustar las cuotas según la realidad de cada deudor.