Fiscal Barros entrega más antecedentes: Revelan relación que tenía nueva ejecutiva bancaria detenida con Tren de Aragua

En conversación con CHV Noticias, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros se refirió a esta mujer, quien se desempeñaba en el Banco Estado.

Tras las formalización y prisión preventiva de 14 personas imputadas en “Operación Tokio” y ligadas a la organización criminal Tren de Aragua, se conoció que una de las detenidas también trabajaba en un banco, tal como sucedía con José Carlos Pérez Asencio.

En conversación con CHV Noticias, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros se refirió a esta mujer, quien se desempeñaba en el Banco Estado.





“Ella se vinculaba principalmente a través de su pareja, que estaba relacionado con las extorsiones y con los espectáculos nocturnos, donde extorsionaban a los demás comerciantes”, indicó Barros.