Enel anuncia cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 9 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este martes 9 de junio.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Renca, Santiago, Estación Central, Maipú, La Florida, San Miguel, La Florida, La Reina y Las Condes.





Revisa las zonas afectadas por corte de luz este lunes 8 de junio

Renca: Desde las 11:00 hasta las 17.00 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Estación Central: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

La Reina: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

La Reina: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.