Este es el mapa preliminar del recorrido del aluvión que afecta a San Carlos de Apoquindo

Según información de Carabineros, la emergencia habría tenido su inicio con el rebalsamiento de un canal que está en calle Francisco Bulnes Correa, en la comuna de Las Condes.

Reportes de Carabineros, equipos de Bomberos y usuarios en redes sociales han permitido construir de manera preliminar el recorrido del aluvión que afecta al sector de San Carlos de Apoquido en la comuna de Las Condes.

El torrente principal, de acuerdo con información de organismos de emergencia, recorrió la avenida General Blanche, cuyo inicio está en la precordillera y termina en una plaza donde esta ubicada la estación de Metro Los Dominicos.

La emergencia habría tenido inicio a eso de las 17:00 horas de este jueves, producto del rebalsamiento de un canal que está en calle Francisco Bulnes Correa.

Hasta ahora, la Universidad de Los Andes, DUOC UC San Carlos de Apoquindo, un supermercado Líder y la Clínica UC Christus han sido algunos de los recintos afectados e inundados por la remoción en masa.

Producto de esta situación, el Cuerpo de Bomberos de Santiago decretó acuartelameinto general de forma inmediata para las 22 compañias de la institución.

En desarrollo…