08/ 10/ 2026 19:39

“Nadie puede salir”: Alumnas atrapadas en la U. Andes relatan dramáticos momentos tras aluvión en Las Condes

Dos estudiantes de la Universidad de los Andes atrapadas al interior del recinto estudiantil conversaron con CHV Noticias tras el aluvión que afectó a Las Condes durante la tarde de este jueves. Rocío y Catalina relataron que se encontraban estudiando en el edificio de Humanidades cuando comenzaron las intensas lluvias y granizos. “Nadie puede salir, nadie puede entrar. Los autos están atrapados, no se puede hacer nada”, señalaron. Las jóvenes explicaron que permanecían a la espera de nuevas instrucciones de la universidad y que, pese a la preocupación, se encontraban en buenas condiciones y resguardadas.