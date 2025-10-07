Clausuran pabellón clandestino en clínica estética de Las Condes: Seremi irrumpió antes de cirugía - Chilevisión

La tarde de este martes, personal de la Seremi de Salud de la región Metropolitana allanó una clínica estética que contaba con un pabellón clandestino, en la comuna de Las Condes.

El centro funcionaba al interior del Hotel Marriot y tenía permiso únicamente para realizar procedimientos e intervenciones menores.

Sin embargo, al momento de la fiscalización llamó la atención que se estaba realizando una abdominoplastía.

Denuncias anónimas alertaron a la autoridad

La autoridad sanitaria llegó a fiscalizar al lugar gracias a denuncias anónimas por irregularidades en los procedimientos que se realizaban.

“Hay una autorización sanitaria para procedimientos de cirugía menor, pero lo que se estaba realizando era una cirugía mayor, para lo que no está autorizado”, detalló Gonzalo Soto, Seremi de Salud de la región Metropolitana.

Debido a que lo anterior constituye una grave infracción al código sanitario, pudiendo poner en riesgo la salud de una persona, se decretó la clausura de la clínica estética.

La autoridad también señaló el descubrimiento de “un clóset que tenía escondida una puerta que daba a un sector donde se realizaban procedimientos y otras dependencias en un sector que estaba clandestina y, es por eso que ante esta grave situación decretamos la medida más gravosa que es la clausura total de este lugar”.