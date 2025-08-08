Chofer tuvo rol clave: Así fue encontrado el empresario secuestrado en Quilicura - Chilevisión

El hombre fue abordado y subido a un auto por un grupo de desconocidos la mañana del jueves y fue hallado con vida la madrugada de este viernes.

La madrugada de este viernes se confirmó el hallazgo con vida del empresario presuntamente secuestrado durante el jueves, cuando llegaba a su trabajo en Quilicura.

El hombre fue encontrado en el límite de las comunas de La Pintana y Puente Alto, en específico en la Avenida Gabriela.

El hallazgo lo habría realizado el conductor de una van que presta servicios de transporte de pasajeros.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El hallazgo de empresario secuestrado

Según información preliminar, tras auxiliarlo, el chofer lo habría trasladado a la 38ª Comisaría de Puente Alto.

De acuerdo a lo informado por la Fiscalía ECOH, el empresario también fue llevado hasta un centro asistencial para constatar lesiones.

Tras el chequeo médico, fue derivado a dependencias del OS9 de Carabineros para entregar su declaración sobre el presunto secuestro.