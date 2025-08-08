Chofer tuvo rol clave: Así fue encontrado el empresario secuestrado en Quilicura - Chilevisión

El hombre fue abordado y subido a un auto por un grupo de desconocidos la mañana del jueves y fue hallado con vida la madrugada de este viernes.
La madrugada de este viernes se confirmó el hallazgo con vida del empresario presuntamente secuestrado durante el jueves, cuando llegaba a su trabajo en Quilicura.
El hombre fue encontrado en el límite de las comunas de La Pintana y Puente Alto, en específico en la Avenida Gabriela.
El hallazgo lo habría realizado el conductor de una van que presta servicios de transporte de pasajeros.
Según información preliminar, tras auxiliarlo, el chofer lo habría trasladado a la 38ª Comisaría de Puente Alto.
De acuerdo a lo informado por la Fiscalía ECOH, el empresario también fue llevado hasta un centro asistencial para constatar lesiones.
Tras el chequeo médico, fue derivado a dependencias del OS9 de Carabineros para entregar su declaración sobre el presunto secuestro.
A partir de la labor coordinada de @ECOH_FiscaliaRM @FiscaliadeChile y OS9 de @Carabdechile se informa que fue liberada sin lesiones la víctima del secuestro denunciado ayer en la comuna de Quilicura pic.twitter.com/P5sJY2CExt— ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) August 8, 2025