Chilevisión sorteará el orden de los candidatos para el primer debate presidencial en TV abierta - Chilevisión

Los representantes de los aspirantes a La Moneda asistirán a la actividad fijada para las 11 horas de hoy y que tiene por objetivo definir el orden de los candidatos para el debate del próximo 10 de septiembre. Revisa acá cómo seguirlo.
Este jueves a las 11:00 horas, a través del canal de Chilevisión Noticias, se llevará a cabo el sorteo que definirá las ubicaciones en el set y el orden de los candidatos a la Presidencia de la República en el debate presidencial.
Recordemos que la instancia, que contará por primera vez con los ocho aspirantes a La Moneda, será emitida por Chilevisión el miércoles 10 de septiembre, en vivo y en directo.
Esta contará con la conducción de los periodistas Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala.
En la actividad participarán los siguientes representantes de cada candidato:
Podrás seguir el sorteo de posiciones este jueves 4 de septiembre a las 11:00 a través de la app MiCHV, Zapping y la señal de cable de CHV Noticias.
En cambio, el debate presidencial está programado para el miércoles 10 de septiembre y podrás verlo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevisión.cl y la app MiCHV.