Chilevisión sorteará el orden de los candidatos para el primer debate presidencial en TV abierta - Chilevisión

Los representantes de los aspirantes a La Moneda asistirán a la actividad fijada para las 11 horas de hoy y que tiene por objetivo definir el orden de los candidatos para el debate del próximo 10 de septiembre. Revisa acá cómo seguirlo.

Este jueves a las 11:00 horas, a través del canal de Chilevisión Noticias, se llevará a cabo el sorteo que definirá las ubicaciones en el set y el orden de los candidatos a la Presidencia de la República en el debate presidencial.

Recordemos que la instancia, que contará por primera vez con los ocho aspirantes a La Moneda, será emitida por Chilevisión el miércoles 10 de septiembre, en vivo y en directo.

Esta contará con la conducción de los periodistas Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala.

En la actividad participarán los siguientes representantes de cada candidato:

Juan Luis Ossa, jefe programático de Evelyn Matthei (Chile Vamos)

jefe programático de (Chile Vamos) Carolina Araya , jefa de gabinete de José Antonio Kast (Republicanos)

, jefa de gabinete de (Republicanos) Nicole Cardoch , encargada territorial de Jeannette Jara (coalición de Gobierno)

, encargada territorial de (coalición de Gobierno) Cristián Labbé , jefe de campaña de Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario)

, jefe de campaña de (Partido Nacional Libertario) Zandra Parisi Fernández , jefa de gabinete de Franco Parisi (Partido de la Gente)

, jefa de gabinete de (Partido de la Gente) Rodrigo Bermúdez , vocero de campaña de Marco Enríquez Ominami (Independiente)

, vocero de campaña de Marco Enríquez Ominami (Independiente) Antonio Murua, jefe de comunicaciones de Eduardo Artés (Independiente)

jefe de comunicaciones de (Independiente) Ricardo Fábrega, coordinador programático campaña de Harold Mayne-Nicholls (Independiente).

Cómo ver el sorteo de posiciones y el debate presidencial

Podrás seguir el sorteo de posiciones este jueves 4 de septiembre a las 11:00 a través de la app MiCHV, Zapping y la señal de cable de CHV Noticias.

En cambio, el debate presidencial está programado para el miércoles 10 de septiembre y podrás verlo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevisión.cl y la app MiCHV.