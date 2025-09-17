Augusto Pinochet aparece por segundo año consecutivo: Estos son los chilenos más admirados según Cadem - Chilevisión

El Estudio 5C de Cadem sorprendió esta semana con un especial chilenidad que hizo una radiografía al país. "¿Cuál es el personaje histórico chileno que más admiras?", fue una de las preguntas más llamativas.

En el marco de los festejos de Fiestas Patrias, Cadem dio a conocer Estudio 5C, una publicación que hizo una radiografía al Chile actual con preguntas sobre el país y sus comidas preferidas, destinos favoritos y otros.

Una pregunta resaltó entre las otras: "¿Cuál es el personaje histórico chileno que más admiras?", teniendo respuestas que difícilmente dejarán a alguien indiferente.

Los personajes más admirados por los chilenos

De acuerdo al estudio de Cadem, el ránking de los personas más admirados por los chilenos quedó así:

En el primer lugar: Arturo Prat y Gabriela Mistral, quienes empataron con un 12% de las votaciones.

El segundo lugar: El dictador Augusto Pinochet se posicionó con un 10%, mismo porcentaje que alcanzó el expresidente Sebastián Piñera.

El dictador apareció por primera vez en la lista en 2024 y aumentó en 3% las menciones en comparación a la medición anterior, pues el año pasado alcanzó un 7% de las preferencias. Piñera por su parte incrementó en 6 puntos su porcentaje respecto a la encuesta pasada, cuando obtuvo un 4%.

En tercer lugar: El expresidente Salvador Allende con el 8% de las preferencias de la encuesta, un 1% mayor que el año anterior.

En cuarto lugar: Aparecen Manuel Rodríguez, Violeta Parra y Víctor Jara.

En quinto lugar: El padre Alberto Hurtado, el primer santo chileno, alcanzó el 5% de las preferencias.

Sexto lugar: Bernardo O’Higgins (4%) Séptimo lugar: Sor Teresa de Los Andes y Pablo Neruda (3%) Octavo lugar: José Miguel Carrera y Pedro Aguirre Cerda (2%) Noveno lugar: Patricio Alwyn (1%)



Otras preguntas de la encuesta

Este año, las características positivas que identifican a los chilenos aumentaron considerablemente, en 17 puntos, en desmedro de las negativas, que disminuyeron 16 puntos.

En concreto, arrojó el estudio, "Chile" es asociado a “paisajes” (21%), “mi país” (20%) y “fiestas patrias” (14%), y la solidaridad es la característica que más identifica a los chilenos (45% del total de menciones).

Tomando en cuenta todo lo bueno y lo malo de nuestra historia, un 81% se siente orgulloso de la historia de Chile y 84% cree que Chile es el mejor lugar para vivir dentro de América Latina.

Por otra parte, la solidaridad es el rasgo que más nos identifica, seguido de esforzado y luchador. Las características positivas aumentaron 17 puntos respecto a 2024.

La empanada es considerada el plato que mejor representa la comida chilena, seguida por la cazuela y el pastel de choclo. El terremoto es el trago más chileno, superando al vino y la chicha.

Revisa el estudio completo de la Cadem haciendo clic acá.