 Chile es el país de la OCDE con mayor crecimiento de ingresos reales en primer trimestre de 2025 - Chilevisión
Minuto a minuto
Sernac alcanza millonario acuerdo por colusión de farmacias: 34 mil clientes serán compensados Ministra Vallejo acusa “campaña sucia para engañar y mentir” tras nuevo video de la UDI Activan Sistema de Alerta Meteorológica por vientos en dos regiones: Alcanzarán los 90 km/h Confirman fecha del próximo Black Friday en Chile: Será antes de Navidad y durará 4 días
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/08/2025 11:12

Chile es el país de la OCDE con mayor crecimiento de ingresos reales en primer trimestre de 2025

En los tres últimos meses de 2024, esos ingresos reales por habitante en Chile se habían reducido un 2,27%, lo que evidenció una caída previa a la reciente recuperación.

Publicado por CHV Noticias

Los ingresos reales por habitante en Chile crecieron un 3,1 % en el primer trimestre, gracias a la caída de la inflación y al aumento de la actividad, informó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Esto convierte a Chile en el país que registró el mayor incremento de todo el organismo de cooperación internacional, donde el promedio fue de 0,1% durante el primer trimestre de 2025.

Mediante un comunicado, la Organización señaló este jueves que el producto interno bruto (PIB) per cápita de Chile subió un 0,5%, lo que también contribuyó al incremento de los ingresos junto con el descenso de la inflación.

Los ingresos reales incluyen todo tipo de remuneraciones —salarios, rentas inmobiliarias y financieras, o prestaciones sociales— a las que se descuentan los impuestos, determinando así el dinero que las familias tienen verdaderamente disponible.

Cabe mencionar que, en los tres últimos meses de 2024, esos ingresos reales por habitante en Chile se habían reducido un 2,27%, reflejando una caída previa a la reciente recuperación.

¿Qué pasó en el resto del mundo?

En el primer trimestre de 2025, ese indicador avanzó en la mayor parte de los países del G7, destacando especialmente Italia (1%) y, en menor medida, Estados Unidos (0,5%).

El contrapunto en el G7 lo marcaron Alemania, con un descenso de los ingresos reales per cápita del 0,4%, y, sobre todo, Reino Unido, que registró un retroceso del 1,3%.

Portugal fue el miembro de la OCDE que sufrió el mayor descalabro de los ingresos reales per cápita en el primer trimestre, con una caída del 4,5%, atribuida principalmente a un incremento de los impuestos y a una disminución del PIB per habitante.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Lo último

Lo más visto

Corte de luz este jueves afectará a 10 comunas de Santiago: Enel detalla zonas y horarios

La compañía informó los sectores afectados y el horario de inicio del corte y reposición del suministro eléctrico.

07/08/2025

VIDEO | Atacaron a funcionarios de salud en La Pintana: Les lanzaron hasta un basurero

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, denunció una escalada de hechos de este tipo en la comuna y aseguró que presentarán acciones judiciales. El hecho fue grabado y lo expuso la municipalidad.

07/08/2025

“Lamentablemente…”: Naya Fácil confirmó quiebre con su pareja de Rapa Nui

La influencer relató a sus seguidores el motivo de su quiebre con el misterioso hombre que conoció durante su viaje de vacaciones hace menos de un mes.

07/08/2025

Retiro de hasta $5 millones: Reflotan proyecto del autopréstamo AFP con ciertos requisitos

Esta iniciativa lidera por el diputado Rubén Oyarzo busca que los usuarios puedan retirar hasta 5 millones de pesos desde su fondo de cotización.

06/08/2025