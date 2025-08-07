Chile es el país de la OCDE con mayor crecimiento de ingresos reales en primer trimestre de 2025 - Chilevisión

En los tres últimos meses de 2024, esos ingresos reales por habitante en Chile se habían reducido un 2,27%, lo que evidenció una caída previa a la reciente recuperación.

Los ingresos reales por habitante en Chile crecieron un 3,1 % en el primer trimestre, gracias a la caída de la inflación y al aumento de la actividad, informó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Esto convierte a Chile en el país que registró el mayor incremento de todo el organismo de cooperación internacional, donde el promedio fue de 0,1% durante el primer trimestre de 2025.

Mediante un comunicado, la Organización señaló este jueves que el producto interno bruto (PIB) per cápita de Chile subió un 0,5%, lo que también contribuyó al incremento de los ingresos junto con el descenso de la inflación.

Los ingresos reales incluyen todo tipo de remuneraciones —salarios, rentas inmobiliarias y financieras, o prestaciones sociales— a las que se descuentan los impuestos, determinando así el dinero que las familias tienen verdaderamente disponible.

Cabe mencionar que, en los tres últimos meses de 2024, esos ingresos reales por habitante en Chile se habían reducido un 2,27%, reflejando una caída previa a la reciente recuperación.

¿Qué pasó en el resto del mundo?

En el primer trimestre de 2025, ese indicador avanzó en la mayor parte de los países del G7, destacando especialmente Italia (1%) y, en menor medida, Estados Unidos (0,5%).

El contrapunto en el G7 lo marcaron Alemania, con un descenso de los ingresos reales per cápita del 0,4%, y, sobre todo, Reino Unido, que registró un retroceso del 1,3%.

Portugal fue el miembro de la OCDE que sufrió el mayor descalabro de los ingresos reales per cápita en el primer trimestre, con una caída del 4,5%, atribuida principalmente a un incremento de los impuestos y a una disminución del PIB per habitante.