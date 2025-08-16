 Cambio radical de apariencia: Así lucía Alberto Carlos Mejía al ser encontrado en Colombia - Chilevisión
16/08/2025 20:05

Cambio radical de apariencia: Así lucía Alberto Carlos Mejía al ser encontrado en Colombia

El sujeto venezolano fue encontrado este sábado, gracias a un operativo coordinado entre la Policía de Investigaciones, Interpol y la Policía Nacional de Colombia.

Publicado por CHV Noticias

Durante la jornada de este sábado se confirmó la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández en Colombia

El venezolano de 18 años está vinculado al homicidio del comerciante José Felipe Reyes Ossa, también conocido como el Rey de Meiggs”.

El sujeto era buscado desde el pasado 10 de julio, cuando fue liberado por un error en la identificación.

La nueva apariencia de Alberto Carlos Mejía

La detención de Alberto Carlos Mejía fue posible gracias a un operativo coordinado entre la Policía de Investigaciones, Interpol y la Policía Nacional de Colombia.

Las diligencias estuvieron lideradas por el Departamento OS9 de Carabineros, y se conoció una imágen de su captura en Colombia que evidencia un gran cambio de apariencia. 

Al momento de ser detenido Mejía Hernández apareció con el cabello teñido rubio, dejando atrás el look con el fue visto por última vez al ser liberado. 

Sumado a eso, el notable cambio físico del sicario también incluyó la aparición de barba y bigote en su rostro.

VIDEO | Así fue la captura de Alberto Carlos Mejía, sicario del “Rey de Meiggs”, en Colombia

