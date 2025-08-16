 Capturan en Colombia a Alberto Carlos Mejía, sicario vinculado al crimen del “Rey de Meiggs” - Chilevisión
16/08/2025 18:56

Capturan en Colombia a Alberto Carlos Mejía, sicario vinculado al crimen del “Rey de Meiggs”

El sujeto venezolano era buscado tras ser liberado por error hace más de un mes tras estar vinculado con la asesinato del empresario José Felipe Reyes Ossa.

Publicado por CHV Noticias

La jornada de este sábado se confirmó la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández, sicario vinculado al homicidio del Rey de Meiggs, en Colombia.

La captura se logró gracias a una operación realizada en conjunto con la Policía De Investigaciones, Interpol y la Policía Nacional de Colombia.

El Departamento OS9 de Carabineros estuvo a cargo de las diligencias y se está a la espera de la eventual extradición a Chile.

Según informó la Fiscalía, la detención se produjo en virtud de una notificación roja de Interpol, mecanismo internacional que permite localizar y retener a personas buscadas por la justicia de distintos Estados.

Sicario fue liberado por error

Alberto Carlos Mejía Hernández, de 18 años, fue formalizado el pasado 9 de julio por su eventual participación en el homicidio de José Felipe Reyes Ossa, comerciante y prestamista conocido como el Rey de Meiggs”.

Posteriormente, debido a que existió un error en la identificación del detenido, en específico en el tipeo de su apellido, fue dejado en libertad la madrugada del 10 de julio

