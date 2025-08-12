¿Spam, comercio o estafa? Así puedes saber quién te está llamando solo mirando el número - Chilevisión

Una normativa que entrará en vigencia esta semana permitirá identificar si una llamada es comercio, spam o estafa solo leyendo el prefijo telefónico.

Un importante cambio en las llamadas telefónicas entrará en vigencia este miércoles 13 de agosto, modificación que permitirá identificar si se trata de comercio, spam o estafa incluso antes de contestar.

La norma fue anunciada en febrero pasado por el gobierno y ahora, seis meses después de su publicación, comenzará a aplicarse.

¿De qué se trata? En simple, usuarias y usuarios podrán saber quién está llamando solo mirando los prefijos, pues estos serán distinguibles.

A continuación puedes conocer los prefijos que permitirán identificar quién te está llamando, incluso antes de contestar.

Prefijo 809: Aplicará para todas las llamadas que entreguen información automatizada y/o masiva que no han sido solicitadas ni autorizadas por el usuario del dispositivo móvil.

Prefijo 600: Aparecerá en todas las llamadas comerciales que han sido autorizadas y/o solicitadas por el usuario.

Desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones aclaran que, si una llamada no tiene ninguno de los prefijos, y tampoco conoces el número, podría tratarse de una estafa.

¿Cuál es la diferencia entre llamadas autorizadas y no solicitadas por el usuario?

Según detallaron desde el Gobierno, las "comunicaciones masivas no solicitadas son todo servicio de información y/o fines publicitarios realizados al usuario dueño del dispositivo móvil a través de comunicaciones originadas de forma automatizada y/o masiva que no han sido solicitadas o autorizadas por el usuario".

Por el contrario, "las comunicaciones masivas solicitadas son todos servicio de información y/o con fines publicitarios realizadas al usuario del servicio público telefónico a través de comunicaciones originadas de forma automatizada y/o masiva que han sido solicitadas o autorizadas por el usuario".

Sobre esta última, un ejemplo sería que la persona mantuviera contrato vigente de servicios con un banco, aseguradora o empresa de telecomunicaciones.

En esos casos, se entiende que las llamadas que la entidad realice para ofrecer productos o servicios son solicitadas.