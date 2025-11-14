El irreconocible cambio de look de detenida por secuestro de Montoya: Su tatuaje la delató - Chilevisión

Un reportaje de CHV Noticias entregó detalles inéditos sobre Daybelis Puerta, mujer detenida en Perú por el secuestro del exalcalde de Macul.

Un reportaje de CHV Noticias entregó detalles inéditos sobre Daybelis Puerta, mujer venezolana detenida por el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya.

La joven de 22 años es la quinta detenida por el caso de la exautoridad comunal, quien fue retenido durante casi tres días en junio de este año.

Puerto habría tenido un rol clave en todo el secuestro: Dirigirse al domicilio de la víctima y sacar el dinero que este mantenía ahí, para luego entregarlo a la organización criminal.

La mujer fue detenida en Perú tras huir del país. Al momento de ser atrapada, intentó resistirse y destruir su celular.

Caso Montoya: El cambio de look de mujer detenida

Daybelis Puerta ha tenido varios cambios de imagen en los últimos años, pasando de un cabello rubio y alisado a un rizado más oscuro, muy diferente al pelo negro del día de su detención.

Este punto fue analizado por las autoridades peruanas, ya que debían verificar si se trataba de la misma persona vinculada al secuestro del exalcalde.

Sin embargo, hubo un elemento clave que permitió aclarar que se trataba de ella. "Los tatuajes que tenía en su cuerpo fueron los que permitieron su identificación", indicó el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros de la PDI.

Daybelis lleva grabado en tinta indeleble el nombre de su madre, Milagros, el mismo que exponía a través de diferentes videos en redes sociales.

