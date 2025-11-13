Caso Gonzalo Montoya: Los videos exclusivos que acreditarían participación de "la seductora del Tren" - Chilevisión

En exclusiva accedimos a imágenes inéditas registradas durante el secuestro extorsivo que afectó al ex alcalde de Macul, Gonzalo Montoya. Estas acreditarían la participación de una joven venezolana recientemente extraditada desde Perú a Chile, quien se investiga pudo ser una de las mujeres que citaron a Montoya al punto donde fue capturado por los secuestradores. Pese a sus escasos 22 años, la joven ya tenía antecedentes en Chile y operaba en Perú para una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres. El reportaje de Fabián Acevedo.