 Cambio de gabinete: Nicolás Grau asume el Ministerio de Hacienda tras salida de Mario Marcel - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/08/2025 16:34

Cambio de gabinete: Nicolás Grau asume el Ministerio de Hacienda tras salida de Mario Marcel

El actual ministro de Economía dejará su cargo y en su lugar asumirá el economista Álvaro García.

Publicado por Gabriela Sambuceti

Un inesperado cambio de gabinete fue anunciado por el Ejecutivo luego de que este jueves se confirmara la salida de Mario Marcel del Ministerio de Hacienda.

Según anunciaron desde La Moneda, tras la renuncia del ahora ex secretario de Estado, asumirá el actual ministro de Economía, Nicolás Grau.

De igual manera, tras la salida de Grau de su cartera, asumirá el Ministerio de Economía el economista PPD, Álvaro García.

La salida de Mario Marcel

La renuncia de la cabeza de la cartera de Hacienda se confirmó la mañana de este jueves y a solo 7 meses del fin de la gestión de Gabriel Boric.

Cabe recordar que Marcel estaba en el cargo desde el 11 de marzo de 2022, fecha del cambio de mando en el que asumió el presidente Boric.

De esta forma, la salida del expresidente del Banco Central gatilló un reordenamiento del equipo económico dentro del Ejecutivo.

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Revelan inédita imagen actual de Martín de los Santos en peligrosa cárcel de Brasil

Lo último

Lo más visto

Rodrigo Vera relató cómo vivió instantes de terror en Avellaneda: “Hay mucho más que no se ha visto”

El periodista de CHV Deportes contó su experiencia durante los trágicos hechos de violencia registrados en el estadio durante el duelo entre Independiente y Universidad de Chile.

21/08/2025

Mario Marcel renunció al Ministerio de Hacienda: Lo que sabe de su salida

Durante este jueves, se informó que el secretario de Estado abandonó su cargo en La Moneda. La ceremonia de cambio de gabinete se realizará en horas de la tarde.

21/08/2025

Cata Vallejos vivió la violenta noche en estadio de Avellaneda: “Están tirando hasta bombas”

La influencer chilena fue testigo de los violentos incidentes entre barristas de Universidad de Chile e Independiente en Argentina. "Qué triste todo, muy lamentable el vandalismo", relató.

21/08/2025

EXCLUSIVO | Revelan inédita imagen actual de Martín de los Santos en peligrosa cárcel de Brasil

Un reportaje de CHV Noticias ahondó en el presente del empresario chileno en la cárcel brasileña Ahmenon Lemon Dantas. Además, tuvo acceso a una fotografía inédita del imputado en el recinto penal.

21/08/2025