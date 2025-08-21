Cambio de gabinete: Nicolás Grau asume el Ministerio de Hacienda tras salida de Mario Marcel - Chilevisión

El actual ministro de Economía dejará su cargo y en su lugar asumirá el economista Álvaro García.

Un inesperado cambio de gabinete fue anunciado por el Ejecutivo luego de que este jueves se confirmara la salida de Mario Marcel del Ministerio de Hacienda.

Según anunciaron desde La Moneda, tras la renuncia del ahora ex secretario de Estado, asumirá el actual ministro de Economía, Nicolás Grau.

De igual manera, tras la salida de Grau de su cartera, asumirá el Ministerio de Economía el economista PPD, Álvaro García.

La salida de Mario Marcel

La renuncia de la cabeza de la cartera de Hacienda se confirmó la mañana de este jueves y a solo 7 meses del fin de la gestión de Gabriel Boric.

Cabe recordar que Marcel estaba en el cargo desde el 11 de marzo de 2022, fecha del cambio de mando en el que asumió el presidente Boric.

De esta forma, la salida del expresidente del Banco Central gatilló un reordenamiento del equipo económico dentro del Ejecutivo.