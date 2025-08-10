 Volcamiento de bus dejó 15 personas lesionadas en la Ruta 5 Sur - Chilevisión
10/08/2025 09:09

Volcamiento de bus dejó 15 personas lesionadas en la Ruta 5 Sur

El hecho, que dejó 15 heridos, se registró cerca de las 06:30 horas a la altura del kilómetro 474 de la autopista.

Publicado por Gabriela Valdés

La mañana de este domingo un bus se volcó en la Ruta 5 Sur, a la altura de Saltos del Laja, en el límite de las comunas de Cabrero y Los Ángeles, región del Bio bío.

El accidente dejó a 15 personas lesionadas y ocurrió alrededor de las 06:30 horas en el kilómetro 474 de la autopista.

Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control de su vehículo y terminó volcado a un costado de la carretera.

Al lugar acudieron compañías de Bomberos de Los Ángeles, Cabrero, Monte Águila y Laja para asistir a los heridos, quienes fueron trasladados a distintos centros de salud.

De acuerdo con el reporte oficial, los lesionados presentan heridas de distinta gravedad, aunque ninguno se encuentra en riesgo vital.

Por orden del Ministerio Público, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros asumió las pericias para determinar cómo ocurrió el accidente.

