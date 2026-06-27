Balance por fin de semana largo: Confirman primer fallecido en accidente de tránsito

De acuerdo con las autoridades, más de 142 mil vehículos salieron de la región Metropolitana durante la tarde-noche del día viernes.

Carabineros entregó el primer balance respecto al monitoreo policial en tránsito durante las primeras horas de este fin de semana largo correspondiente a Santa Pedro – San Pablo 2026.

Según se detalló, las cifras corresponden al balance registrado por las autoridades entre las 18:00 y las 23:59 horas de este viernes 26 de junio.

De acuerdo lo anunciado por Carabineros, 142.811 vehículos salieron de la región Metropolitana en las últimas horas.

Respecto a las fiscalizaciones y exámenes realizados, se lograron registrar 11.299 controles vehiculares y 3.369 pruebas de alcotest y narcotest.

Por otra parte, durante la tarde-noche del viernes se reportaron 16 siniestros de tránsito, los que dejaron a una persona fallecida en lo que va del fin de semana largo.