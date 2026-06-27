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Balance por fin de semana largo: Confirman primer fallecido en accidente de tránsito

De acuerdo con las autoridades, más de 142 mil vehículos salieron de la región Metropolitana durante la tarde-noche del día viernes.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Carabineros entregó el primer balance respecto al monitoreo policial en tránsito durante las primeras horas de este fin de semana largo correspondiente a Santa Pedro – San Pablo 2026.

Según se detalló, las cifras corresponden al balance registrado por las autoridades entre las 18:00 y las 23:59 horas de este viernes 26 de junio.

De acuerdo lo anunciado por Carabineros, 142.811 vehículos salieron de la región Metropolitana en las últimas horas.

Respecto a las fiscalizaciones y exámenes realizados, se lograron registrar 11.299 controles vehiculares y 3.369 pruebas de alcotest y narcotest.

Por otra parte, durante la tarde-noche del viernes se reportaron 16 siniestros de tránsito, los que dejaron a una persona fallecida en lo que va del fin de semana largo.

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