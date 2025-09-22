Aún no hay detenidos ni formalizados: Familia de joven que falleció en Mall Plaza Vespucio se querelló y denuncia abandono - Chilevisión

Según informó el abogado Sebastián Andrade, la querella apunta contra el personal de seguridad, acusado de someter al joven por cerca de 20 minutos de inmovilización y violencia.

Este lunes, y a una semana de la muerte de Rolando Segovia, joven de 27 años quien falleció tras ser retenido por guardias del Mall Plaza Vespucio, su familia presentó una querella en contra quienes resulten responsables.

Según informó el abogado Sebastián Andrade, la querella apunta contra el personal de seguridad, acusados de someter al joven por cerca de 20 minutos de inmovilización y violencia.

Andrade agregó que existen antecedentes suficientes para que la Fiscalía ordene la detención de estos guardias, quienes están identificados. Sin embargo, todavía no hay imputados ni formalizados.

"Ha pasado una semana y todavía no tenemos ningún imputado, no tenemos detenidos, no tenemos certezas. Es más, la causa aún se encuentra en flagrancia, no ha pasado a la Fiscalía Local de la Florida", manifestó.

Además, el representante de la familia acusó total abandono de parte del centro comercial: "Solo le pasaron a la mamá una banca para que se sentara al lado de la carpa donde estaba el cuerpo de su hijo, un vaso con agua y café".

Familia exige justicia tras autopsia del SML

Luego de que el Servicio Médico Legal informara en un certificado que la víctima murió por estrangulación, su familia exige justicia y acusa una presunta negligencia del personal de seguridad.