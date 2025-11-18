Aumenta número de turistas fallecidos y desaparecidos en el Parque Nacional Torres del Paine - Chilevisión

Personal de Carabineros se encuentra en el Parque Nacional trabajando en las labores de búsqueda del grupo de turistas afectados mientras realizaban el circuito "O".

Carabineros entregó una nueva actualización sobre la tragedia ocurrida en Torres del Paine, la que afectó a un grupo de turistas que recorría el Parque Nacional Torres del Paine, región de Magallanes.

Preliminarmente se informó de un ciudadano mexicano fallecido, una turista coreana con hipotermia crítica y una mujer de nacionalidad británica desaparecida, mientras relaizaban el circuito "O" en el sector Los Perros.

Sin embargo, tras el último reporte de las autoridades la cifra ascendió y se informó de dos fallecidos de nacionalidad mexicana, sumado a otros siete turistas extraviados, cuyo paradero se desconoce hasta el momento.

Carabineros y Ejército continúan con la búsqueda en Torres del Paine

Personal de Carabineros, Ejército, Conaf y Socorro Andino se encuentran en el lugar para llevar a cabo la búsqueda de los turistas desarrollando diferentes estrategias.

“El desplazamiento es bastante lento pero el personal anda con equipamiento necesario para operar en estos lugares de difícil acceso”, detallaron desde Carabineros sobre la búsqueda.

Desde la institución también señalaron que están concentrados en llegar el sector Los Perros, punto que se encuentra a unos 11 kilómetros desde el incio del parque, pero todo depende de “las condiciones climáticas y la evaluación del terreno”.

“Esperamos que lleguemos lo antes posible al sector para que podamos iniciar a partir de ese punto la extracción del cuerpo como la búsqueda de las personas que se encuentran extraviadas”, añadieron.