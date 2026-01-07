Así fue el rescate de polluelos que fueron lanzados al vacío en Maitencillo: Autores fueron detenidos - Chilevisión

Indignación y mucho rechazo hay en Maitencillo, región de Valparaíso, luego de que se viralizara un registro en que dos personas lanzaban al vacío desde la terraza de un edificio a unos polluelos de gaviota.

Posterior al hecho, la municipalidad de Puchuncaví realizó una denuncia a la cual, Carabineros y el SAG respondieron haciéndose presente en el lugar, logrando rescatar a las aves en perfectas condiciones.

Desde el Servicio Agrícola Ganadero se les hizo una completa revisión a las aves, las cuales quedaron bajo resguardo.

Además, la institución policial indicó que se logró identificar y detener a los presuntos autores del maltrato animal, quienes fueron puestos a disposición del tribunal correspondiente.