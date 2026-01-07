 Así fue el rescate de polluelos que fueron lanzados al vacío en Maitencillo: Autores fueron detenidos - Chilevisión
Minuto a minuto
Video clave: Captan a sujetos que quemaron y golpearon a hombre en situación de calle en San Bernardo J. A. Kast alista reunión con José Jerí, pdte. de Perú: Corredor humanitario será tema central Cierran Parque Metropolitano por incendio forestal en cerro San Cristóbal: Ha consumido 1 hectárea “¡Hasta cuándo, ministro!”: Damnificados por megaincendio encaran a Carlos Montes en Viña del Mar “Que lo avanzado no se pierda”: Pdte. Boric envía recomendación a Kast por reconstrucción de Valparaíso
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
07/01/2026 14:20

Así fue el rescate de polluelos que fueron lanzados al vacío en Maitencillo: Autores fueron detenidos

Tras la respectiva denuncia, Carabineros y el SAG se hicieron presentes en el lugar logrando rescatar a las aves.

Indignación y mucho rechazo hay en Maitencillo, región de Valparaíso, luego de que se viralizara un registro en que dos personas lanzaban al vacío desde la terraza de un edificio a unos polluelos de gaviota. 

Posterior al hecho, la municipalidad de Puchuncaví realizó una denuncia a la cual, Carabineros y el SAG respondieron haciéndose presente en el lugar, logrando rescatar a las aves en perfectas condiciones.

Desde el Servicio Agrícola Ganadero se les hizo una completa revisión a las aves, las cuales quedaron bajo resguardo. 

Además, la institución policial indicó que se logró identificar y detener a los presuntos autores del maltrato animal, quienes fueron puestos a disposición del tribunal correspondiente. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de protección para dueñas de casa 2026: Revisa acá si lo obtienes sin postular

Lo último

Lo más visto

Una de las víctimas es Amparo Noguera: Así operaba banda que estafó a cuatro personas en cerca de $900 millones

Los delincuentes llamaban desde la cárcel y se hacían pasar por ejecutivos bancarios. Luego el delito lo completaba otro antisocial que era un falso PDI.

07/01/2026

Sigue la tensión: Guardia Costera de EEUU incauta dos buques petroleros de “flota fantasma”

La acción permitió detener a los buques Sophia y Bella 1, embarcaciones correspondientes a la denominada "flota fantasma".

07/01/2026

Con vida y en buenas condiciones fueron encontrados los polluelos lanzados al vacío: Video generó indignación en Maitencillo

El video tuvo tanta repercusión que las autoridades se manifestaron al respecto y tras la denuncia el SAG encontró a los animales.

07/01/2026

Hombre fue baleado por delincuentes al interior de su hogar en Peñalolén tras resistirse a robo: Está en riesgo vital

En el inmueble estaban los dos hijos de la víctima de 14 y 16 años. Ellos no tienen lesiones.

07/01/2026
Publicidad