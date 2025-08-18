Así fue el escape: Cámaras de seguridad captaron huida de madre que sacó a la fuerza a recién nacida desde hospital - Chilevisión

Se informó que la madre tiene problemas de adicción a drogas y tenía permiso para visitar a su hija, pero no podía sacarla del recinto médico, por lo que la situación se investiga como un desacato.

Este lunes, se dio a conocer que una mujer se llevó por la fuerza a su hija de solo 18 días de vida desde el Hospital San José de Coronel, región del Biobío.

Cabe señalar que la mujer, de 23 años, no tenía la custodia de la lactante, dado que el Tribunal de Familia había determinado que durante esta misma jornada que la guagua debía mantenerse en el recinto de salud, ya que existía vulneración de derechos, debido a que la madre no iba a los controles médicos durante su embarazo.



Además, se informó que la madre tiene problemas de adicción a drogas y tenía permiso para visitar a su hija, pero no podía sacarla del recinto médico, por lo que la situación se investiga como un desacato.



Según se agregó en el programa Contigo En Directo, la mujer entró al hospital acompañada de un hombre, quien agredió a un funcionario de la salud para poder sacar al bebé.

Por último, se indicó que el padre de la lactante tiene total prohibición de acercamiento tanto a la madre como la menor, denido a que existen antecedentes de violencia.



Cámaras de seguridad captan huida de la madre con recién nacida

Cámaras de seguridad de la ciudad de Coronel y cercanas al Hospital San José de aquella comuna, captaron el momento en que la mujer aparece corriendo con la lactante entre sus brazos.

