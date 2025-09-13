Panel Ciudadano UDD: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia tras debate de Chilevisión - Chilevisión

Luego del primer debate televisado, José Antonio Kast cayó del 27% al 24%, quedando empatado con Jeannette Jara en el primer lugar.

Este sábado se publicó la última encuesta Panel Ciudadano UDD, la cual reflejó cómo cambió el apoyo a los candidatos presidenciales luego del debate emitido por Chilevisión.

Según la encuesta, José Antonio Kast bajó tres puntos, descendiendo desde el 27% de la semana pasada al 24% de las preferencias. Por su parte, Jeannette Jara se mantuvo con un 24%, compartiendo el primer lugar con el candidato del partido Republicano.

En el tercer puesto se mantiene la candidata de Chile Vamos y Demócratas, Evelyn Matthei, con un 16%, descendiendo dos puntos tras el debate. Le siguen Johannes Kaiser (PNL) con 10% (+4), Franco Parisi (PDG) con 9% (-1), Harold Mayne-Nicholls con 4% (+2), Marco Enríquez-Ominami con 2% y Eduardo Artés con 1%, ambos sin cambios.

Además, un 5% de los consultados no sabe por quién votará o elegiría a un candidato fuera de los inscritos, y otro 5% señaló que votará nulo o no sufragará.

Eventuales segundas vueltas