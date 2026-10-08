Aluvión en Las Condes: Trasladan a siete pacientes desde la Clínica UC de San Carlos de Apoquindo

El operativo contó con apoyo de Bomberos y Carabineros, luego de que el barro y el agua ingresaran a los niveles inferiores del recinto.

Siete pacientes fueron trasladados desde la Clínica UC de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, en medio del operativo desplegado tras el aluvión que afectó al sector la tarde de este jueves.

Entre ellos había tres menores de edad y el procedimiento contó con apoyo de personal de Bomberos y Carabineros.





La emergencia se produjo tras el rebalse de un canal en el sector de Francisco Bulnes Correa, cuyo caudal avanzó por calle General Blanche y arrastró vehículos.

Durante los primeros momentos de la emergencia meteorológica, registros del aluvión mostraron cómo el agua y el barro ingresaron a las dependencias de la Clínica UC.

Por lo mismo, y debido a la inundación de los niveles -1 y -2 del edificio, se debió trasladar a pacientes hacia el recinto de la Universidad Católica en Marcoleta. Además, varios trabajadores fueron evacuados del lugar.