Allison Göhler explica qué provocó el aluvión en Las Condes: Apuntó a efecto de incendios forestales

En conversación en CHV Noticias, la meteoróloga detalló que el fenómeno se originó por una línea de tormentas que se desplazó de norte a sur por la Región Metropolitana, provocando precipitaciones de gran intensidad en un corto período.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, explicó los factores que provocaron el aluvión registrado durante la tarde de este jueves en Las Condes, emergencia que dejó calles inundadas, vehículos arrastrados por el agua y diversos sectores afectados por el desborde de una quebrada.

En conversación en CHV Noticias, la especialista detalló que el fenómeno se originó por una línea de tormentas que se desplazó de norte a sur por la Región Metropolitana , provocando precipitaciones de gran intensidad en un corto período.

“En media hora cayeron 10 milímetros en estas estaciones”, explicó Göhler, refiriéndose a dos puntos de medición ubicados en la precordillera, a aproximadamente 1.150 metros sobre el nivel del mar.

La meteoróloga agregó que desde las 15:00 horas se habían acumulado cerca de 25 milímetros de lluvia en el sector, una cantidad importante considerando el breve período en que se registraron las precipitaciones.





¿Por qué se produjo el aluvión en Las Condes?

Según explicó Göhler, en San Carlos de Apoquindo existen distintas quebradas, entre ellas la de Apoquindo, San Francisco y Honda. Fue precisamente esta última la que se activó producto de las precipitaciones, generando un fuerte descenso de agua, barro y rocas hacia calle General Blanche.

Sin embargo, la intensidad de la lluvia no fue el único factor que contribuyó a la emergencia. La especialista mencionó también las características del terreno, la altura de la isoterma y los efectos de incendios forestales registrados anteriormente en la zona.

Respecto a estos últimos, explicó que la pérdida de vegetación reduce la capacidad del terreno para absorber y contener el agua, facilitando su desplazamiento por las laderas.

“Los árboles y arbustos ayudan a la contención de lo que vaya cayendo. Absorben parte de esa agua y ayudan a que no escurra de manera tan abrupta”, sostuvo.

Asimismo, indicó que los incendios pueden generar una capa de suelo menos permeable, favoreciendo que el agua escurra rápidamente y arrastre materiales acumulados en las quebradas.





¿Qué ocurrió con la isoterma?

Otro de los elementos abordados por Göhler fue la altura de la isoterma cero, que se encontraba alrededor de los 2.800 metros sobre el nivel del mar aproximadamente una hora antes de su intervención.

Aunque reconoció que esta condición pudo contribuir al fenómeno, aclaró que no se trataba de una altura especialmente anormal para la época del año, considerando que durante la primavera la isoterma tiende a elevarse.

En ese sentido, explicó que el aluvión fue resultado de una combinación de factores: las precipitaciones intensas, la pendiente del terreno, las condiciones del suelo y la altura de la isoterma.

Finalmente, Göhler advirtió que las precipitaciones en sectores cordilleranos pueden generar emergencias incluso cuando en otras zonas de Santiago no está lloviendo.

“Aquí mientras está despejado, arriba puede estar lloviendo, puede haber diluvio”, señaló, enfatizando que las quebradas que permanecieron secas durante mucho tiempo pueden activarse rápidamente ante lluvias intensas.